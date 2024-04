Probabile formazione Milan: Musah terzino destro, Adli in vantaggio su Bennacer. In avanti i "soliti quattro"

vedi letture

Tornare alla vittoria dopo gli ultimi deludenti risultati contro Roma, Sassuolo e Inter e blindare, forse in maniera definitiva, il secondo posto in classifica: il Milan si presenterà domani a Torino in casa della Juventus con questo duplice obiettivo. A questa sfida, però, i rossoneri arrivano con diverse assenze, soprattutto in difesa dove mancheranno gli infortunati Kalulu e Kjaer e gli squalificati Theo Hernandez, Tomori e Calabria. Anche Jovic non sarà della partita per un problema fisico.

Scelte quasi obbligate quindi in difesa per Stefano Pioli che avrà a disposizione solo due centrali, vale a dire Thiaw e Gabbia. Sugli esterni, ci sarà Florenzi a sinistra, mentre a destra verrà adattato come terzino Musah. In mezzo al campo, spazio dal primo minuto a Reijnders insieme a Adli che dovrebbe vincere il ballottaggio con Bennacer. Nessuna novità infine in avanti dove ci saranno Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud.

Questa dunque la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Musah, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.