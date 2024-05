Gazzetta - Il Milan può accelerare su Sesko: si lavorerà sulla clausola

Il Milan cerca il nuovo attaccante. Con l'addio di Olivier Giroud che è solamente da ufficializzare e Luka Jovic che dovrebbe rimanere in rossonero come prima riserva - ruolo in cui si è calato molto bene quest'anno - i rossoneri finalmente spenderanno per il centravanti del loro futuro, un investimento chiesto a gran voce già dalle ultime sessioni. E la sensazione è che, chiunque sarà, diventerà l'acquisto più caro della storia del club rossonero.

Accelerata su Sesko

Questa mattina la Gazzetta dello Sport è convinta che il Milan sia pronto ad accelerare su Benamin Sesko, giovane attaccante classe 2003 del Lipsia e della nazionale della Slovenia. Secondo la rosea i rossoneri potrebbero affondare sul giocatore anche prima di trovare l'accordo con il nuovo allenatore. Sesko è un profilo in linea con gli ultimi attaccanti del Diavolo: è alto e usa la forza fisica per farsi largo in area di rigore. Nonostante la giovane età, appena 20 anni, ha già messo in mostra delle qualità importanti. In questa stagione, la prima in Bundesliga al Lipsia, Sesko ha segnato 12 gol ed è soprattutto nell'ultimo periodo che sembra aver preso le misure con il campionato tedesco: in rete in tutte le ultime cinque gare disputate. A queste reti ne ha aggiunte 2 in Champions e 2 in DFB Pokal. Un buon bottino per essere alla prima esperienza in uno dei top 5 campionati. Il Milan lo ha nel suo radar già da quando segnava per il Salisburgo in coppa con Noah Okafor: in due anni 29 reti in Austria, da under 20. Il Milan è pronto a scattare e per la rosea sarebbe un investimento a basso rischio, Sesko non è più una semplice promessa.

Clausola

Sesko è stato acquistato l'estate scorsa dal Lipsia che lo ha prelevato dai "cugini" del Salisburgo: nel suo contratto è stata inserita una clausola di circa 50 milioni. Una cifra che fa gola, considerando che per altri attaccanti top sulla lista rossonera - Zirkzee, Gyokeres o Gimenez - le richiesta potrebbero essere più elevate. In più il valore del ragazzo è destinato a lievitare nei prossimi mesi e dunque potrebbe essere adesso l'occasione giusta, considerando anche che comunque da via Aldo Rossi si proverà a ottenere qualche sconto. Che sia Sesko o un altro nome, una cosa è sicura: il nuovo attaccante del Milan sarà l'acquisto più oneroso nella storia del club, difficile che si spendano meno di 42 milioni scuciti per Bonucci da Fassone e Mirabelli. Per evitare che il Lipsia si impunti sul prezzo pieno è importante anche giocare d'anticipo a maggior ragione con l'Europeo alle porte che potrebbe rischiare di mettere in vetrina Sesko, protagonista con la sua Slovenia. Rispetto agli altri nomi per l'attacco del Milan è il profilo più giovane e in più ha segnato più gol di Zirkzee.