Repubblica - Panchina Milan: Ibra accelera per Conte, contatti avanzati

Panchina Milan: Ibra accelera per Conte, contatti avanzati

Alla conclusione della stagione 2023-2024 mancano ancora diverse settimane e tantissime partite, ma a Casa Milan si sta già iniziando a guardare alla prossima stagione quando, salvo colpi di scena, ci sarà un cambio sulla panchina rossonera: Stefano Pioli sembra infatti essere destinato a dire addio a fine campionato. E il suo possibile sostituto ha un nome e un cognome ben preciso: Antonio Conte.

PRIMO OBIETTIVO - E' lui, secondo l'edizione odierna di Repubblica, il primo obiettivo del Diavolo per la panchina della prossimo anno. E a portare avanti questa pista è Zlatan Ibrahimovic che sta provando a dare l'accelerata decisiva per convincere l'ex ct azzurro ad accettare la proposta del Milan. Il Senior Advisor di RedBird e del club rossonero ha un rapporto molto stretto con Conte, che viene visto come l'allenatore ideale per tornare a vincere (lui è molto stuzzicato dall'idea di poter vincere lo scudetto con i tre grandi club italiani).

OPERAZIONE DIFFICILE - Repubblica scrive di contatti molto avanzati tra le parti, anche se resta un'operazione molto complicata: prima di tutto perchè il tecnico pugliese potrebbe interessare anche ad altri club come Napoli e Juventus e poi perchè chiede un ingaggio importante (non meno di 6 milioni di euro netti a stagione). A questo si aggiunge poi un altro aspetto non di poco conto: Conte è infatti sempre molto esigente sul mercato e difficilmente accetterebbe la cessione di uno dei top player del Diavolo, cioè Maignan, Theo Hernandez e Leao. Come ha dimostrato il caso Tonali la scorsa estate, per RedBird invece, davanti ad un'offerta importante, nessuno è incedibile.