Troppo tardi e tempo perso: il 'nuovo' (?) San Siro non può interessare al Milan

E già all'inizio mi trovo in difficoltà: come posso parlare della presentazione dello studio per il 'nuovo' San Siro se, in realtà, di 'nuovo' ci sarà solo un 5% (che, comunque, significa intervenire in minima parte anche sugli altri elementi strutturali) a fronte di almeno 300 milioni di euro di spesa e quel 5% è abbastanza discutibile solamente guardando il primo rendering del progetto? Si è tenuto ieri presso Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, la riunione della Commissione per presentare e dibattere sulla ristrutturazione di San Siro. Sarebbero veramente tante le cose da dire e i fatti da commentare, ma mi limito a usare due frasi da due parole ciascuna: troppo tardi e tempo perso

Troppo tardi

Troppo tardi perché il Sindaco Beppe Sala si è ridotto - e lo ha fatto con un paio di interventi ad inizio e a fine commissione odierna - ad implorare entrambi i Club o uno solo a restare a Milano col 'nuovo' San Siro e a provare a 'spaventare' il Milan con alcune problematiche ovvie legate al nuovo impianto a San Donato: “È chiaro - ha detto Sala - che da sindaco di Milano non farei niente per oppormi ad ipotesi secondo cui le squadre costruiscano un nuovo stadio fuori da Milano. Ciò non toglie che non possa ragionare sul fatto che dobbiamo far di tutto affinché le squadre restino a Milano. Per questo è importante oggi valutare progetti come quello presentato in data odierna con la speranza che questo risollevi l’interesse delle squadre o di una sola per San Siro".

Tempo perso

Tempo perso perchè, negli ultimi 8 anni, di incontri come quelli di oggi ne sono stati fatti a bizzeffe. E al di là dei toni garbati che è sempre positivo sottolineare, è fortemente deludente spiegare che è stato presentato oggi un piano per ristrutturare San Siro che comprende un quarto anello per l'area Vip, da costruire tra primo e secondo anello, che stia anche nella zona delle Curve, e gli uffici dei Club vicini poco fuori dallo stadio, in barba alla privacy delle due dirigenze e all'ordine pubblico; ed è anche abbastanza ingiustificabile il paragone con la ristrutturazione del Santiago Bernabeu, proposto dal Presidente della Commissione Giungi: il Real Madrid ha pagato 900 milioni di euro per la ristrutturazione e ha giocato per tre anni nel suo campo di allenamento, sfruttando la pandemia. Due casi, dunque, totalmente diversi.

Come può il Milan, che ha già versato 40 milioni di euro per i primi passi ufficiali per il nuovo stadio a San Donato, anche minimamente interessarsi ad un progetto del genere?