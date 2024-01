Tuttosport - Leao va in panchina: largo ai giovani. Occasioni per Chukwu e Jovic

Il Milan questa sera a San Siro esordisce in Coppa Italia contro il Cagliari. I rossoneri devono avere tante motivazioni per fare bene: dal riscatto dopo un periodo non semplice, fino alla volontà di ritrovare certezze, passando anche dal ffatto che la competizione non si vince da 21 anni ed è forse il trofeo su cui il Diavolo ha le più alte probabilità di mettere le mani in questa stagione (sulla carta). Eppure Pioli stravolgerà il suo undici.

Leao in panchina

Come sottolinea Tuttosport questa mattina, ci si aspettava ampio turnover da parte di Pioli, specialmente per i giocatori con più primavere sulle spalle o quelli che hanno giocato di più. Dunque Kjaer e Florenzi, ma anche Giroud e Pulisic. Di fatto nessuno di questi quattro dovrebbe scendere in campo dal primo minuto questa sera. Insieme a loro, un po' sorprende l'esclusione di Leao: il portoghese deve chiaramente ritrovare la condizione e anche la fiducia nei suoi mezzi dopo che alcuni fischi gli sono piovuti addosso nella partita contro il Sassuolo. La gara di Coppa Italia sembrava essere l'occasione giusta ma Pioli decide di tenerlo in fresco per la trasferta di Empoli ed eventualmente sfruttarlo a gara in corso. A riposo dovrebbe finirci anche Loftus-Cheek, anche lui impiegato moltissimo e apparso un po' sulle ginocchia nelle ultime uscite.

Largo agli under 20

Ed è così che Pioli si affida ai giovani. Con ogni probabilità, infatti, nell'undici titolare di questa sera saranno ben quattro gli under 20 presenti. In difesa Jan-Carlo Simic potrà finalmente giocare la sua prima gara da titolare con il Milan mentre sulla sinistra ci sarà spazio Alex Jimenez, altro 2005 della Primavera che Abate sta usando sempre di più nel settore giovanile. Anche davanti però si vedrà molta gioventù: nel trio dietro la punta del 4-2-3-1 che Pioli disegnerà, troveranno spazio due diciannovenni, molto probabilmente. Sulla trequarti ci sarà Luka Romero mentre al posto di Leao sulla sinistra agirà Chaka Traorè. La gara di questa sera rappresenta una grande occasione anche per Luka Jovic che sostituisce Giroud e per Samuel Chukwueze che, in ogni caso, domani partirà per aggregarsi alla Nigeria in vista della Coppa d'Africa.