Continua il casting per l'erede di Pioli: ufficialità a stagione conclusa

vedi letture

Scoprire chi sarà l'erede di Stefano Pioli sulla panchina del Milan è sicuramente il tema che sta accompagnando e accompagnerà questo finale di stagione rossonero. Con poco da giocarsi a livello di obiettivi, il secondo posto va solo confermato nelle prossime tre gare, tutti i riflettori sono puntati su Casa Milan e su chi dovrà scegliere la nuova guida tecnica del Diavolo.

A fine stagione

Ormai è chiaro che una decisione difficilmente sarà ufficializzata prima del termine della stagione. Mancano appena tre partite alla fine di questa annata e il rispetto tra Stefano Pioli e il club è moltissimo, tanto che la dirigenza non vuole destabilizzare o detronizzare il tecnico dopo quattro stagioni e mezzo comunque di successo con ancora 270 minuti da giocare. Come detto gli obiettivi sono miseri, rispetto a quanto avrebbe potuto giocarsi il Milan a questo punto della stagione, ma concludere con la seconda piazza e la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana sarebbe quantomeno un piccolo contentino per chiudere con un mezzo sorriso. Dunque per le decisioni ufficiali, come del resto ripetono da alcune settimane sia i dirigenti che lo stesso Pioli, si aspetteranno i giorni dopo l'ultima gara con la Salernitana. Per quel periodo sicuramente sarà fissato un incontro di fine stagione tra l'allenatore - che, va ricordato, ha ancora un anno di contratto - e il club.

Casting

Il fatto che l'ufficialità di addio a Pioli e nuovo allenatore possa arrivare al termine della stagione non significa che da Casa Milan non stiano lavorando per individuare il profilo giusto. Nelle ultime settimane sono stati fatti tanti nomi e uno di questi, quello di Julen Lopetegui, è sembrato anche essere molto vicino all'accordo finale: il Milan ci ha ripensato anche dopo una reazione molto negativa della piazza. La scelta, che in ultima istanza sarà fatta da Gerry Cardinale, dovrà essere oculata perché i rossoneri cambieranno allenatore dopo molto tempo e quando si chiude un ciclo e se ne comincia uno nuovo c'è sempre un margine di rischio. Per questo si vuole scegliere il profilo giusto. Al momento le piste più accreditate sono quelle portoghesi. Da una parte Sergio Conceiçao, che domani incontrerà il nuovo presidente del Porto Andrè Villas Boas per discutere del suo futuro, dall'altra Paulo Fonseca, reduce da due ottimi anni al Lille e cercato anche dal Marsiglia. Alla voce scommessa troviamo Mark van Bommel che saluterà l'Anversa e subisce già la corte del Feyenoord: scelta che avrebbe il benestare di Ibra. Nella giornata di oggi, come riportato da TMW, si è fatto largo anche il nome di Graham Potter. Tanti profili, diverse caratteristiche. L'obiettivo è avere le idee chiare a stretto giro di posta perchè c'è da programmare una nuova stagione.