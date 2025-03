VIDEO MN - Reijnders a Casa Milan per firmare il rinnovo di contratto

In questi istanti è arrivato a Casa Milan, come dimostrano le immagini raccolte da MilanNews.it, Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese, quest’anno indubbiamente il miglior giocatore per rendimento, oltre che miglior marcatore (a pari merito con Pulisic) con i suoi 12 gol stagionali, è in sede per firmare il rinnovo di contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2030, arrivando a percepire un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti più bonus.

Arrivato al Milan nell'estate 2023 per 20,5 milioni di euro dall'AZ Alkmaar, il centrocampista ha disputato 90 partite ufficiali con la maglia rossonera, segnando 16 gol e fornendo anche 7 assist tra tutte le competizioni. Con il Diavolo ha vinto una Supercoppa Italiana a gennaio 2025 e ha conquistato una maglia da titolare con l'Olanda, arrivando in Semifinale ad Euro 2024.