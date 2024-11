Il CorSera sulle italiane in Champions: "Domani Milan, Inter e Atalanta"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così in merito agli impegni di domani delle italiane in Champions League: "Domani Milan, Inter e Atalanta". Ad aprire la serata saranno i rossoneri che alle 18.45 saranno impegnati sul campo dello Slovan Bratislava. Per il Diavolo è obbligatorio vincere per continuare a sperare nel passaggio del turno.

Alle 21, toccherà poi a Inter e Atalanta che affronteranno rispettivamente il Lipsia in casa e lo Young Boys in trasferta. Mercoledì scenderanno invece in campo le altre due italiane che partecipano alla Champions League 2024-2025, vale a dire Juventus e Bologna che se la vedranno contro Aston Villa e Lille.