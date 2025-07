Loftus-Cheek, Saelemaekers e Pavlovic. Il QS: "Le seconde occasioni per il Diavolo"

Obiettivo di Massimiliano Allegri sarà rivalutare alcuni calciatori che nella passata stagione non sono riusciti ad esprimersi al meglio. Fatta eccezione per Alexis Saelemaekers, che a Roma è invece riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità, Ruben Loftus-Cheek e Strahinja Pavlovic saranno sicuramente oggetto di lavoro e valutazione da parte del tecnico livornese, che da profili del genere potrebbe addirittura ripartire.

In merito a questo discorso Il QS, edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato in apertura "Le seconde occasioni per il Diavolo", facendo per l'appunto riferimento al fatto che Pavlovic, Loftus-Cheek e lo stesso Salemaekers avranno la possibilità di riprendersi il Milan nel momento in cui dovessero convincere Max Allegri a puntare su di loro.