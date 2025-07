Il Milan ha fretta e alza l'offerta al Brugge. La Gazzetta: "Jashari più vicino"

vedi letture

Il Milan ha fretta di chiudere per Ardon Jashari. L'intento è quello di cercare di mettere il centrocampista svizzero a disposizione di Massimiliano Allegri già per il primo giorno di raduno in programma lunedì 7 luglio, motivo per il quale dalle parti di via Aldo Rossi avrebbero anticipato i tempi aumentando l'offerta al Club Brugge per il classe 2002.

Dall'ultima di 27 più 5 si è passata ad una da 35 milioni bonus compresi, cifra che dovrebbe soddisfare la soglia imposta dal club belga, che comunque ha deciso di prendersi del tempo per riflettere e valutare questa proposta. Nel frattempo filtrerebbe ottimismo dalle parti della Milano rossonera, con La Gazzetta dello Sport che ha infatti questa mattina titolato "Jashari più vicino".