Capitolo cessioni. Il CorSport: "Da Morata a Thiaw: tutto in stand-by"

Oltre alle trattative in entrata, il direttore sportivo Igli Tare sta portando avanti anche i discorsi in uscita. Sono diversi i calciatori che dovrebbero lasciare il Milan nel corso di questo calciomercato, ma al momento la situazione è totalmente bloccata.

Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport come "Da Morata a Thiaw: tutto in stand-by", inserendo in questi discorsi anche altri esuberi come Musah, Adli, Okafor e Bennacer, giusto per citarne alcuni. Questo momento di stallo potrebbe avere conseguenze importanti sulle strategie rossonera, ma la speranza è che da qui a qualche giorno il tutto possa risolversi per il meglio.