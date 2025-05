Il QS titola: "L'altro Diavolo di Conceiçao, il nuovo Milan è da rimonta"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così in vista della finale di Coppa Italia in programma domani sera: "L'altro Diavolo di Conceiçao. Il Milan è da rimonta". Dall'arrivo in panchina del portoghese nello scorso gennaio, i rossoneri hanno recuperato 9 partite da situazione di svantaggio. Le prime due in Supercoppa Italiana contro Juve e Inter che hanno permesso a Pulisic e compagni di alzare un trofeo. Le altre in campionato, per un totale di 19 punti, con l'ultima rimonta che si è concretizzata proprio con il Bologna.

Guardando l'intera stagione, solo l'Atlético Madrid (23) ha conquistato più punti da situazione di svantaggio rispetto al Milan tra le formazioni dei Big-5 campionati europei in corso (22, come il Liverpool).