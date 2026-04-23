Milan, occhi su Ismael Koné del Sassuolo. In uscita Fofana: piace in Premier e in Turchia
In attesa di trovare il grande attaccante che fa a caso del Milan, in via Aldo Rossi si stanno concentrando ora sul centrocampo. E tra i profili che i rossoneri stanno tenendo d'occhio con grande attenzione c'è anche quello di Ismael Koné, centrocampista classe 2002 del Sassuolo e della nazionale canadese. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport che aggiunge poi che il prezzo del suo cartellino è di almeno 20 milioni di euro.
Il Milan potrebbe trovare i soldi necessari per affondare per Koné da qualche cessione, come per esempio quella di Youssouf Fofana, che è un titolare del Diavolo, ma non è così indispensabile per il progetto rossonero a lungo termine. Il mediano francese piace in Premier League e in Turchia. In uscita ci sono poi anche Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah, il quale non verrà riscattato dall'Atalanta e tornerà quindi a Milanello al termine di questa stagione.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan