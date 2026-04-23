Milan, occhi su Ismael Koné del Sassuolo. In uscita Fofana: piace in Premier e in Turchia

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In attesa di trovare il grande attaccante che fa a caso del Milan, in via Aldo Rossi si stanno concentrando ora sul centrocampo. E tra i profili che i rossoneri stanno tenendo d'occhio con grande attenzione c'è anche quello di Ismael Koné, centrocampista classe 2002 del Sassuolo e della nazionale canadese. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport che aggiunge poi che il prezzo del suo cartellino è di almeno 20 milioni di euro.

Il Milan potrebbe trovare i soldi necessari per affondare per Koné da qualche cessione, come per esempio quella di Youssouf Fofana, che è un titolare del Diavolo, ma non è così indispensabile per il progetto rossonero a lungo termine. Il mediano francese piace in Premier League e in Turchia. In uscita ci sono poi anche Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah, il quale non verrà riscattato dall'Atalanta e tornerà quindi a Milanello al termine di questa stagione.