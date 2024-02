Repubblica: "Ibra vota Antonio: adesso Conte è la priorità del Milan"

vedi letture

"Ibra vota Antonio: adesso Conte è la priorità del Milan": titola così questa mattina Repubblica in merito al futuro della panchina rossonera. Zlatan Ibrahimovic, da qualche settimane nuovo Senior Advisor di RedBird e del club rossonero, sta spingendo per questa soluzione, forte anche di un rapporto molto stretto con l'ex ct azzurro che viene visto come l'uomo idea per tornare a vincere.

L'operazione non è semplice perchè, oltre ad un ingaggio elevato, Conte ha pretese di mercato importanti: difficilmente infatti l'ex tecnico di Inter e Juventus potrebbe accettare la cessione di uno dei top player del Diavolo, vale a dire Maignan, Theo Hernandez e Leao. I contatti sembrano però essere molto avanzati e l'accelerata per portarlo sulla panchina milanista l'avrebbe impressa proprio Ibra.