Lazio Milan quote marcatore

Il Milan giocherà contro la Lazio in una sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Rossoneri che sono reduci dalla vittoria proprio contro i biancocelesti, in una partita controversa e dominata dalle polemiche che hanno portato Sarri e la squadra a optare per il silenzio stampa nell'immediato post-partita. Per questo motivo ci aspettiamo i capitolini ancora più agguerriti e forti del fattore campo.

Marcatore Lazio Milan, occhio a Loftus-Cheek

La Coppa Italia porterà presumibilmente Massimiliano Allegri a mischiare le carte, schierando i giocatori fin qui meno impiegati. L'acquisto di Adrien Rabiot sul filo di lana della finestra estiva ha ridotto gli spazi a Ruben Loftus-Cheek, nonostante Massimiliano Allegri avesse detto di puntare forte sull'inglese. L'ex Chelsea si gioca anche i Mondiali, con Thomas Tuchel che lo sta tenendo in considerazione e l'ha fatto vestire la maglia della nazionale dopo 7 anni di assenza. Per lui fin qui più spazio in Coppa Italia dove nelle due partite giocate contro Bari e Lecce è sempre stato titolare. E contro la Lazio sarà per lui una partita speciale, contro un tecnico come Maurizio Sarri col quale ha vissuto la miglior stagione in carriera.

Pronostico marcatore Lazio Milan: LOFTUS-CHEEK 4.75 info 5.00 info 4.50 info 4.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pronostico marcatore Lazio Milan, Nkunku e l'unica gioia in coppa

Nonostante il primo posto in classifica, in questo Milan c'è ancora qualche nota stonata. Christopher Nkunku non sembra essersi ancora inserito al meglio negli schemi di Massimiliano Allegri. Con lo stop di Pulisic, il francese ha avuto modo di giocare titolare proprio contro la Lazio, senza però convincere. Un gol segnato fin qui in rossonero e proprio in Coppa Italia, contro il Lecce. Che questa competizione lo aiuti nuovamente?

Scommesse marcatore Lazio Milan: NKUNKU SEGNA 3.55 info 3.50 info 3.19 info 3.35 info

Leao marcatore Lazio Milan, il portoghese si ripeterà dopo il gol in campionato?

Fari puntati sul numero 10 rossonero, che al suo ritorno a pieno regime ha fatto vedere il suo valore. Sette partite da titolare, cinque reti e un assist. I precedenti del portoghese contro la Lazio sono fortunati: ben 4 reti e 5 assist all'attivo, con l'ultima gioia nella sfida di sabato. Leao è on fire ed è logico inserirlo tra i probabili marcatori della sfida, anche in Coppa Italia.

Lazio Milan pronostico: LEAO MARCATORE 3.25 info 3.00 info 3.35 info 3.15 info



