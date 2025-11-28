Pronostico Milan-Lazio, il pari non va di moda. L'ultima volta con Pioli biancoceleste
Il Milan batte l'Inter nel derby, scavalca i cugini e resta sulla scia della Roma capolista. Testa ora alla Lazio per la 13ª giornata, col morale alle stelle ma con un occhio all'infermeria con Christian Pulisic, decisivo nella stracittadina, verso il forfait. Che partita dobbiamo aspettarci?
Pronostico Milan Lazio, la sfida ai raggi X
Milan che si presenta alla sfida contro la Lazio forte di una striscia positiva di 11 partite. Limitandoci alle gare in casa e, rossoneri sempre a segno ma mai oltre le due reti a partita. Lazio che ha uno dei peggiori attacchi di Serie A in trasferta: solamente tre reti segnate lontano dall'Olimpico, tutte in una sola partita, contro il Genoa (0-3) il 29 settembre. A secco negli altri 6 confronti dove ha appena raccolto due pareggi, contro Atalanta e Pisa.
Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" che trova un picco di 2.00 è meno probabile del "no goal" che arriva a toccare un 1.83. C'è fiducia per una partita con almeno 3 reti, infatti la quota Over 2.5 paga fino a 2.00. Di discosta di poco l'Under 2.5 che paga fino a 1.85 la giocata.
Milan Lazio pronostico, le ultime notizie
Alexis Saelemaekers, che mercoledì aveva interrotto l'allenamento per un fastidio alla schiena mentre Christian Pulisic rischia di non essere della partita per via di un affaticamento muscolare. La Lazio ha deciso di riaggregare Dele-Bashiru, inserito nuovamente in lista. Il nigeriano prende il posto di Elseid Hysaj. Il Taty Castellanos è tornato in gruppo e Sarri valuterà il suo impiego che potrebbe essere a partita in corso. Forfait invece per Cataldi a seguito di una lesione di lieve entità al polpaccio.
Pronostico Milan-Lazio, i precedenti
Confronto numero 193 fra le due squadre con bilancio in favore del Milan: 86 vittorie contro le 41 della Lazio. Sono 65 i pareggi. Lazio che ha vinto l'ultima partita a San Siro con un clamoroso 1-2 lo scorso 3 marzo. Un successo che aveva interrotto una striscia di 5 vittorie consecutive dei rossoneri, 4 delle quali senza subire reti. Il pareggio a San Siro manca da oltre 7 anni e risale alla Coppa Italia, mentre in campionato manca addirittura da marzo 2016, con Sinisa Mihajlovic allenatore del Milan e Stefano Pioli della Lazio. Finì 1-1 con reti di Parolo e Bacca. Massimiliano Allegri in netto vantaggio su Maurizio Sarri negli scontri diretti: 11 vittorie a 4 con 4 pareggi
Milan-Lazio pronostico, Leao ha già colpito i biancocelesti per tre volte
Fari puntati sul numero 10 rossonero, che al suo ritorno a pieno regime ha fatto vedere il suo valore. Sei partite da titolare, quattro reti e un assist. I precedenti del portoghese contro la Lazio sono fortunati: ben 3 reti e 5 assist all'attivo. L'ultima gioia nella sfida d'andata dello scorso campionato (2-2) dove da subentrato ha colpito due minuti più tardi, evitando al Diavolo il ko.
