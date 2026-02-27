Quote risultato esatto Cremonese Milan
Il Milan ha perso nell'ultimo weekend la sua imbattibilità, dopo 24 giornate, al termine di un sorprendente ko interno contro il Parma. Il sogno scudetto è complicatissimo, l'Inter a 10 lunghezze e non si può più sbagliare niente. Si va a Cremona, per la 27ª giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Cremonese Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Cremonese Milan.
Quote risultato esatto Cremonese Milan il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Cremonese Milan più giocato online. Si tratta della vittoria del Milan per 0-1. Esito in linea con il trend delle due squadre. Il Milan è l'unica squadra ancora imbattuta in trasferta e nelle gare esterne ha mantenuto la porta inviolata in sei occasioni, cinque delle quali con una vittoria. Cremonese che nelle ultime 7 partite giocate ha segnato appena un gol, per giunta in trasferta e che non è bastato a evitare una sconfitta.
Quote risultato esatto Cremonese-Milan, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Cremonese-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, considerando le difficoltà dell'ultimo periodo che il Milan ha incontrato e i problemi contro le squadre di bassa classifica, è molto giocata la combo che contempla più scenari, tra cui anche il pareggio, come lo 0-0, oltre a una vittoria di misura del Diavolo.
