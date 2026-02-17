Pronostico Milan-Como, i lariani nel 2026 non hanno ancora subito reti in trasferta

Milan che recupera la 24ª giornata di Serie A sfidando a San Siro il Como. Partita fondamentale per tenere in vita l'interesse della lotta scudetto. Con l'Inter a +8 sui rossoneri è fondamentale vincere contro la squadra di Cesc Fabregas, reduce da un'inaspettata sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Rossoneri che tornano a giocare una partita davanti al proprio pubblico dopo un mese esatto: l'ultima volta è stata il 18 gennaio contro il Lecce, gara vinta per 1-0 con rete di Fullkrug.

Pronostico Milan Como, la sfida ai raggi X

Striscia positiva di 23 giornate per il Milan che in campionato sta sbagliando pochissimo. Era dai tempi di Fabio Capello che non si assisteva a una sequenza così lunga. Proprio in casa è arrivata fin qui l'unica sconfitta, contro la Cremonese nella partita d'esordio di questo campionato. Da allora 7 vittorie e 3 pareggi. Con la porta rimasta inviolata in ben 5 occasioni. Attenzione al Como formato trasferta: i lariani sono reduci da tre successi esterni tutti col medesimo risultato, quello di 0-3. Jean Butez non ha ancora subito reti lontano dal "Sinigaglia" in questo 2026, considerando solamente il campionato. L'ultimo a colpire è stato il romanista Wesley il 15 dicembre, partita che è coincisa con l'ultima sconfitta (1-0). In trasferta i comaschi vantano la miglior difesa con sole 9 reti al passivo.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 1.75 la puntata, opzione più probabile del "no goal" che si spinge fino a 2.05. Bookmakers che considerano uno scenario con meno di 2.5 reti più probabile, come si evince dalla quota massima di 1.83 mentre l'Over 2.5 arriva a pagare oltre 2 volte la puntata, con un massimo di 2.03.

Milan Como, le ultime notizie

Allegri deve trovare un sostituto ad Adrien Rabiot a centrocampo, col francese espulso nell'ultima partita contro il Pisa. Possibile l'impiego di Ricci come mezzala. Possibile il ritorno di Leao in attacco mentre è ballottaggio Athekame-Saelemaekers. Como che si presenterà a San Siro senza l'ex Alvaro Morata. Lo spagnolo è stato espulso nel corso della partita contro la Fiorentina.

Pronostico Milan-Como, i precedenti

Confronto numero 36 tra le due squadre, bilancio che pende in favore del Milan che ha vinto 20 volte contro le 5 del Como. 10 i pareggi. Lariani corsari due volte, l'ultima delle quali nel gennaio 1985 (0-2): da allora cinque vittorie rossonere e un pareggio, con il Como capace di segnare un solo gol, nel marzo dell'anno scorso in una partita poi terminata 2-1 per il Diavolo. Il pareggio manca da maggio 1987.

Leao marcatore in Milan Como, il portoghese deve sbloccarsi

Tra i possibili protagonisti di Milan-Como spicca Rafa Leao. Il portoghese in questo ultimo periodo è stato impiegato col bilancino: appena 18 minuti col Pisa, mentre contro il Bologna è rimasto tutta la partita in panchina. A secco nelle ultime 5 partite giocate, la sua ultima gioia personale risale alla sfida contro il Genoa del 18 gennaio. Nella corsa al titolo è necessario un cambio di rotta da parte del numero 10.

