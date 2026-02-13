Quote risultato esatto Pisa Milan
Il Milan giocherà contro il Pisa per la 25ª giornata di Serie A. Si completa il ciclo di tre trasferte consecutive per i rossoneri, reduci da un bel successo a Bologna e dalla pausa forzata a seguito dell'indisponibilità di San Siro, utilizzato per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Pisa Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Pisa-Milan.
Quote risultato esatto Pisa Milan il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Pisa Milan più giocato online. Si tratta del successo dei rossoneri per 0-1. Esito in linea col cammino dei rossoneri, imbattuti nelle gare esterne e con la porta mantenuta inviolata in 6 occasioni. Mentre il Pisa ha vinto una sola volta in casa, ma soprattutto fatica terribilmente a segnare. Appena 3 i gol davanti al proprio pubblico.
Quote risultato esatto Pisa-Milan, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Pisa-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, è ritenuta probabile la combo del successo rossonero per 0-2 / 1-2 / 0-3 / 1-3.
