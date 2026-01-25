Roma Milan quote marcatore

Il Milan giocherà contro la Roma in una sfida valida per la 22ª giornata di Serie A. Rossoneri reduci dal successo di misura contro il Lecce firmato Fullkrug. Il centravanti tedesco ha trovato così il suo primo gol col Diavolo e mantiene la squadra di Massimiliano Allegri sulla scia dell'Inter. Trasferta tosta quella contro i giallorossi, appena rientrati in zona Champions grazie al successo sul campo del Torino e distanti solamente quattro lunghezze.

Marcatore Roma Milan, Fullkrug vuole ripetersi con un'altra squadra giallorossa

L'acquisto di gennaio Niclas Fullkrug si sta dimostrando funzionale al gioco di Massimiliano Allegri, soprattutto per il suo gioco spalle alla porta utilissimo a mandare in porta i compagni di squadra. Il numero 9 è stato provvidenziale nell'ultimo turno contro il Lecce, trovando il suo primo gol con la maglia del Milan appena tre minuti dopo il suo ingresso in campo. Nota di merito, Fullkrug ha giocato nonostante un dito del piede rotto. E una volta rotto il ghiaccio, attenzione proprio a lui per la sfida dell'Olimpico.

Pronostico marcatore Roma Milan: FULLKRUG 3.65 info 3.75 info 3.80 info 3.70 info

Pronostico marcatore Roma Milan, Leao ha colpito due volte

Due gol e sei assist, questo il bilancio di Rafa Leao nei suoi 15 precedenti contro la Roma. Il portoghese fu protagonista nell'ultimo successo esterno del Diavolo all'Olimpico, il 1° settembre 2023. Nella gara d'andata ha servito l'assist vincente per Pavlovic. Nelle ultime tre partite di campionato, Leao è rimasto a secco: non gli era mai capitato in questa stagione un digiuno così lungo. Che sia l'occasione buona per sbloccarsi?

Scommesse marcatore Roma Milan: LEAO SEGNA 3.20 info 3.19 info 3.55 info 3.45 info

Pulisic marcatore in Roma Milan, Capitan America non ha mai segnato ai giallorossi

Delle squadre di Serie A affrontate, la Roma è una delle poche a cui Christian Pulisic non ha mai fatto gol. Le altre sono Salernitana e Cremonese. I precedenti con i giallorossi sono solo tre, avendo saltato due sfide per infortunio, compresa la partita d'andata di questo campionato. Pulisic quest'anno ha mostrato una grande confidenza col gol, sebbene nelle ultime 4 uscite non sia riuscito più a finire nel tabellino dei marcatori, distinguendosi soprattutto per le occasioni fallite. Serve un cambio di rotta.

Roma Milan pronostico: PULISIC MARCATORE 3.30 info 3.50 info 3.50 info 3.35 info

