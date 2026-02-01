Quote risultato esatto Bologna Milan
Il Milan giocherà contro il Bologna per la 23ª giornata di Serie A. Seconda delle tre trasferte consecutive per i rossoneri, reduci da un pareggio contro la Bologna che ha fatto perdere terreno nei confronti dell'Inter. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Bologna Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Bologna-Milan.
Quote risultato esatto Bologna Milan il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Bologna Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Esito in linea col cammino dei rossoneri che hanno pareggiato per 8 volte in questo campionato e per quattro volte proprio per 1-1. Bologna che non vince in casa dal 9 novembre e che ha pareggiato per 1-1 in tre occasioni.
Quote risultato esatto Bologna-Milan, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Bologna-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, è ritenuta probabile la combo del pareggio per 0-0/1-1.
