Quote risultato esatto Bologna Milan

Il Milan giocherà contro il Bologna per la 23ª giornata di Serie A. Seconda delle tre trasferte consecutive per i rossoneri, reduci da un pareggio contro la Bologna che ha fatto perdere terreno nei confronti dell'Inter. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Bologna Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Bologna-Milan.

Pronostico risultato esatto Bologna Milan: 0-1 7.75 info 7.20 info 7.50 info 7.75 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino al 50 euro, senza deposito con SPID info fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Bologna Milan il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Bologna Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Esito in linea col cammino dei rossoneri che hanno pareggiato per 8 volte in questo campionato e per quattro volte proprio per 1-1. Bologna che non vince in casa dal 9 novembre e che ha pareggiato per 1-1 in tre occasioni.

Pronostico risultato esatto Boologna-Milan: 1-1 5.80 info 6.30 info 5.90 info 6.00 info

Quote risultato esatto Bologna-Milan, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Bologna-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, è ritenuta probabile la combo del pareggio per 0-0/1-1.

Bologna Milan risultato esatto: 0-0/1-1 3.60 info 3.80 info 3.45 info 4.20 info

