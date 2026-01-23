Quote risultato esatto Roma Milan

Il Milan giocherà contro la Roma per la 22ª giornata di Serie A. Per i rossoneri inizia il miniciclo di tre trasferte consecutive, che prevedono anche le sfide contro Bologna e Pisa. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Roma Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Roma-Milan.

Pronostico risultato esatto Roma Milan: 0-1
netbet8.75info
starcasino8.00info
williamhill8.00info
vincitu8.80info
netbetfino a 1.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
starcasinofino al 50 euro, senza deposito con SPIDinfo
williamhillfino a 255 euro euro, con 5€ alla verificainfo
vincitufino a 15 euro, col 50% sul primo depositoinfo
Quote risultato esatto Roma Milan il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Roma Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Esito che andrebbe decisamente in controtendenza con il cammino dei giallorossi, che curiosamente nelle prime 21 giornate non hanno mai visto il segno X in schedina, vincendo 14 volte e perdendo 7. Milan che invece ha impattato per 7 volte in questo campionato e per tre volte proprio per 1-1.

Pronostico risultato esatto Roma-Milan: 1-1
betflag5.40info
snai5.80info
eurobet5.40info
netwin5.80info
Quote risultato esatto Roma-Milan, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Roma-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, è ritenuta probabile la combo del pareggio per 0-0/1-1.

Roma Milan risultato esatto: 0-0/1-1
betsson3.19info
bwin2.89info
domusbet3.10info
lottomatica3.05info
