Quote risultato esatto Roma Milan
Il Milan giocherà contro la Roma per la 22ª giornata di Serie A. Per i rossoneri inizia il miniciclo di tre trasferte consecutive, che prevedono anche le sfide contro Bologna e Pisa. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Roma Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Roma-Milan.
Quote risultato esatto Roma Milan il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Roma Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Esito che andrebbe decisamente in controtendenza con il cammino dei giallorossi, che curiosamente nelle prime 21 giornate non hanno mai visto il segno X in schedina, vincendo 14 volte e perdendo 7. Milan che invece ha impattato per 7 volte in questo campionato e per tre volte proprio per 1-1.
Quote risultato esatto Roma-Milan, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Roma-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, è ritenuta probabile la combo del pareggio per 0-0/1-1.
