Milan Inter quote marcatore

È tempo di derby per il Milan che sfida l'Inter in una partita valida per la 28ª giornata di Serie A e che potrebbe riaprire i giochi del torneo. San Siro è pronto a vestirsi a festa per la partita più importante della stagione. Chi potrà essere il protagonista della stracittadina? Vediamo le quote marcatore Milan Inter.

Marcatore Milan Inter, Leao pronto a colpire nuovamente

Il numero 10 ha sfidato l'Inter per ben 21 volte, trovando la rete in 3 occasioni. Ma solo in una è stato realmente decisivo, nel derby del 3 settembre 2022 dove segnò due reti e servì un assist a Giroud. Serve questa versione di Rafael Leao per riaprire un campionato che altrimenti è destinato a chiudersi in largo anticipo.

Pronostico marcatore Milan Inter: LEAO 3.20 info 3.10 info 3.10 info 3.10 info

Modric marcatore in Milan Inter, per entrare anche nella storia di Milano

Nel corso della sua lunga carriera, il campione croato ha giocato tantissimi derby tra Zagabria, Londra e Madrid. Segnare nel derby della Madonnina sarebbe l'ennesimo traguardo raggiunto dal fuoriclasse, che nonostante i 40 anni fa ancora la differenza. Due le reti segnate in campionato, entrambe decisive contro Bologna e Pisa. Modric ha già affrontato l'Inter in 7 occasioni: 2 col Tottenham, 4 col Real Madrid e una col Milan. Senza mai segnare. Che sia l'occasione per infrangere questo tabù?

Scommesse marcatore Milan-Inter: MODRIC SEGNA 9.75 info 7.50 info 8.00 info 9.00 info

Pulisic marcatore in Milan Inter. Rivedremo il Capitan America dell'andata?

Tra i possibili protagonisti di Milan-Inter spicca senza dubbio Christian Pulisic. Lo statunitense ha deciso il derby dell'andata e non solo. Tre le reti segnate ai nerazzurri, tutte decisive: suo il momentaneo 2-2 nella finale di Supercoppa, poi vinta grazie alla zampata di Abraham; sua la rete del vantaggio nel settembre 2024, partita vinta 1-2 con Paulo Fonseca in panchina e che pose fine a una sequenza di sei vittorie consecutive dell'Inter. Certo, Capitan America non sta vivendo un grande momento e in questo 2026 non ha ancora segnato. Ma quale migliore occasione per sbloccarsi?

Milan Inter pronostico: PULISIC MARCATORE 3.00 info 3.20 info 3.40 info 3.40 info

