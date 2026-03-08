Milan Inter quote marcatore
È tempo di derby per il Milan che sfida l'Inter in una partita valida per la 28ª giornata di Serie A e che potrebbe riaprire i giochi del torneo. San Siro è pronto a vestirsi a festa per la partita più importante della stagione. Chi potrà essere il protagonista della stracittadina? Vediamo le quote marcatore Milan Inter.
Marcatore Milan Inter, Leao pronto a colpire nuovamente
Il numero 10 ha sfidato l'Inter per ben 21 volte, trovando la rete in 3 occasioni. Ma solo in una è stato realmente decisivo, nel derby del 3 settembre 2022 dove segnò due reti e servì un assist a Giroud. Serve questa versione di Rafael Leao per riaprire un campionato che altrimenti è destinato a chiudersi in largo anticipo.
|3.20
|info
|3.10
|info
|3.10
|info
|3.10
|info
|fino al 50 euro, senza deposito con SPID
|info
|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
|info
|fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito
|info
|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
|info
Modric marcatore in Milan Inter, per entrare anche nella storia di Milano
Nel corso della sua lunga carriera, il campione croato ha giocato tantissimi derby tra Zagabria, Londra e Madrid. Segnare nel derby della Madonnina sarebbe l'ennesimo traguardo raggiunto dal fuoriclasse, che nonostante i 40 anni fa ancora la differenza. Due le reti segnate in campionato, entrambe decisive contro Bologna e Pisa. Modric ha già affrontato l'Inter in 7 occasioni: 2 col Tottenham, 4 col Real Madrid e una col Milan. Senza mai segnare. Che sia l'occasione per infrangere questo tabù?
|9.75
|info
|7.50
|info
|8.00
|info
|9.00
|info
Pulisic marcatore in Milan Inter. Rivedremo il Capitan America dell'andata?
Tra i possibili protagonisti di Milan-Inter spicca senza dubbio Christian Pulisic. Lo statunitense ha deciso il derby dell'andata e non solo. Tre le reti segnate ai nerazzurri, tutte decisive: suo il momentaneo 2-2 nella finale di Supercoppa, poi vinta grazie alla zampata di Abraham; sua la rete del vantaggio nel settembre 2024, partita vinta 1-2 con Paulo Fonseca in panchina e che pose fine a una sequenza di sei vittorie consecutive dell'Inter. Certo, Capitan America non sta vivendo un grande momento e in questo 2026 non ha ancora segnato. Ma quale migliore occasione per sbloccarsi?
|3.00
|info
|3.20
|info
|3.40
|info
|3.40
|info
