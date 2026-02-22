Milan Parma quote marcatore

Milan Parma quote marcatoreMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Dopo il pareggio per 1-1 nel recupero contro il Como, il Milan giocherà ancora a giocare a San Siro, questa volta ospitando un Parma in grande forma. Chi potrà essere il protagonista della sfida? Vediamo le quote marcatore Milan-Parma.

Marcatore Milan Parma, Saelemaekers in gol all'andata

Dopo due partite ai box per infortunio, il laterale belga è tornato in campo a gara in corso nella sfida contro il Como. Domenica, contro il Parma, è pronto a riprendersi la fascia destra dal primo minuto, cercando subito di dare il suo contributo anche in fase offensiva, forte del gol segnato proprio contro i crociati al Tardini nella gara d'andata. Trovi di seguito la tabella con le quote gol di Saelemaekers.

Pronostico marcatore Milan Parma: SAELEMAEKERS
bet3653.60info
betflag3.50info
eurobet3.50info
admiralbet3.25info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
betflagfino a 5.025 euro, con 25€ senza depositoinfo
eurobetfino a 1.037 euro, col 100% della prima ricaricainfo
admiralbetfino a 7.000 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Leao marcatore in Milan Parma, il portoghese vuole confermarsi

Tra i possibili protagonisti di Milan-Parma spicca senza dubbio Rafael Leao. Nelle ultime settimane il portoghese è stato gestito con attenzione: appena 18 minuti contro il Pisa e tutta la partita in panchina contro il Bologna. Tornato titolare contro il Como, Leao ha subito fatto sentire il suo peso firmando il gol del pareggio, interrompendo un digiuno di cinque partite. Per continuare a mettere pressione alla capolista, i suoi gol sono fondamentali.

Scommesse marcatore Milan-Parma: LEAO SEGNA
snai2.05info
vincitu2.06info
netbet2.25info
starcasino2.06info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Pulisic marcatore in Milan Parma, è una sentenza contro i crociati

Con poco più di 20 minuti giocati complessivamente nelle ultime tre gare, Christian Pulisic spera di aumentare gradualmente il suo minutaggio già dalla sfida contro il Parma. I crociati sembrano portargli fortuna: nelle tre partite precedenti contro di loro ha siglato due gol. Riuscirà domenica a interrompere un digiuno che dura dalla sfida contro il Hellas Verona di fine dicembre?

Milan Parma pronostico: PULISIC MARCATORE
domusbet2.15info
marathonbet2.25info
betflag2.10info
planetwin3652.25info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan