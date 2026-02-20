Quote risultato esatto Milan Parma
Dopo l'amaro pareggio contro il Como, il Milan torna in campo a San Siro per la 26esima giornata di campionato. Questa volta i rossoneri ospiteranno il Parma di Cuesta, con l'obiettivo di ritrovare subito i tre punti davanti al proprio pubblico. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Como, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Como.
|8.40
|info
|9.00
|info
|8.70
|info
|9.20
|info
|fino al 50 euro, senza deposito con SPID
|info
|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
|info
|fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito
|info
|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
|info
Quote risultato esatto Milan Parma il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Parma più giocato online. Si tratta della vittoria del Milan per 2-0. Esito che va in controtendenza con i precedenti tra le due squadre: negli ultimi 15 anni, infatti, il Milan ha sempre subito almeno una rete in casa contro il Parma. Allo stesso tempo, però, si tiene conto della tradizione favorevole ai rossoneri che, pur concedendo spesso qualcosa di troppo in difesa, hanno comunque vinto 4 degli ultimi 5 confronti diretti, con un solo pareggio a completare il parziale.
|5.90
|info
|5.90
|info
|6.00
|info
|5.90
|info
Quote risultato esatto Milan-Parma, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Como è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, considerando le difficoltà che il Milan ha spesso incontrato in casa contro le cosiddette "piccole", gli scommettitori si aspettano una sfida più equilibrata del previsto. Per questo motivo è molto giocata la combo che contempla più scenari, tra cui anche il pareggio, come l'1-1 o il 2-1 in favore dei rossoneri.
|4.35
|info
|4.44
|info
|4.81
|info
|4.70
|info
