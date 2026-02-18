Milan Como quote marcatore

vedi letture

Il Milan giocherà contro il Como nel recupero della 24ª giornata di Serie A. Rossoneri che hanno vinto a fatica a Pisa nel turno precedente, restando sulla scia dell'Inter. Dopo un mese esatto la squadra di Massimiliano Allegri torna a San Siro, tuttavia occhio ai lariani che nelle ultime tre trasferte di campionato hanno sempre vinto per 0-3. Chi potrà essere il protagonista della sfida? Vediamo le quote marcatore Milan-Como.

Marcatore Milan Como, Nkunku e l'episodio dell'andata

Un mese fa al "Sinigaglia", il francese ha raddrizzato una situazione che si stava mettendo male, segnando nei minuti di recupero la rete del pareggio e dando fiducia alla squadra, che nella ripresa andrà a vincere la partita. È atteso a un'altra prova da protagonsta, soprattutto perché le ultime tre reti segnate sono sempre arrivate in traferta, mentre in casa non segna dal 28 dicembre, doppietta contro il Verona. In una partita così importante, Nkunku può tornare protagonista.

Pronostico marcatore Milan Como: NKUNKU 3.00 info 3.00 info 2.95 info 3.10 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 255 euro euro, con 5€ alla verifica info fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leao marcatore in Milan Como, il portoghese deve sbloccarsi

Tra i possibili protagonisti di Milan-Como spicca Rafa Leao. Il portoghese in questo ultimo periodo è stato impiegato col bilancino: appena 18 minuti col Pisa, mentre contro il Bologna è rimasto tutta la partita in panchina. A secco nelle ultime 5 partite giocate, la sua ultima gioia personale risale alla sfida contro il Genoa del 18 gennaio. Nella corsa al titolo è necessario un cambio di rotta da parte del numero 10.

Scommesse marcatore Milan-Como: LEAO SEGNA 2.85 info 2.85 info 2.85 info 2.65 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Fullkrug marcatore in Milan Como, il tedesco deve farsi perdonare il rigore di Pisa

L'ultima partita giocata a San Siro è di esattamente un mese fa: 18 gennaio, Milan-Lecce 1-0, gol decisivo di Niclas Fullkrug. Da allora il tedesco non è più riuscito a incidere sotto porta. Avrebbe avuto la sua chance nell'ultimo turno contro il Pisa, ma ha fallito un calcio di rigore riaprendo una partita che poteva chiudersi molto prima. La possibilità di rifarsi gli si presenta cinque giorni dopo.

Milan Como pronostico: FULLKRUG MARCATORE 3.20 info 3.05 info 3.10 info 3.05 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan