Milan Como quote marcatore
Il Milan giocherà contro il Como nel recupero della 24ª giornata di Serie A. Rossoneri che hanno vinto a fatica a Pisa nel turno precedente, restando sulla scia dell'Inter. Dopo un mese esatto la squadra di Massimiliano Allegri torna a San Siro, tuttavia occhio ai lariani che nelle ultime tre trasferte di campionato hanno sempre vinto per 0-3. Chi potrà essere il protagonista della sfida? Vediamo le quote marcatore Milan-Como.
Marcatore Milan Como, Nkunku e l'episodio dell'andata
Un mese fa al "Sinigaglia", il francese ha raddrizzato una situazione che si stava mettendo male, segnando nei minuti di recupero la rete del pareggio e dando fiducia alla squadra, che nella ripresa andrà a vincere la partita. È atteso a un'altra prova da protagonsta, soprattutto perché le ultime tre reti segnate sono sempre arrivate in traferta, mentre in casa non segna dal 28 dicembre, doppietta contro il Verona. In una partita così importante, Nkunku può tornare protagonista.
|3.00
|info
|3.00
|info
|2.95
|info
|3.10
|info
|fino a 255 euro euro, con 5€ alla verifica
|info
|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
|info
|fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito
|info
|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
|info
Leao marcatore in Milan Como, il portoghese deve sbloccarsi
Tra i possibili protagonisti di Milan-Como spicca Rafa Leao. Il portoghese in questo ultimo periodo è stato impiegato col bilancino: appena 18 minuti col Pisa, mentre contro il Bologna è rimasto tutta la partita in panchina. A secco nelle ultime 5 partite giocate, la sua ultima gioia personale risale alla sfida contro il Genoa del 18 gennaio. Nella corsa al titolo è necessario un cambio di rotta da parte del numero 10.
|2.85
|info
|2.85
|info
|2.85
|info
|2.65
|info
Fullkrug marcatore in Milan Como, il tedesco deve farsi perdonare il rigore di Pisa
L'ultima partita giocata a San Siro è di esattamente un mese fa: 18 gennaio, Milan-Lecce 1-0, gol decisivo di Niclas Fullkrug. Da allora il tedesco non è più riuscito a incidere sotto porta. Avrebbe avuto la sua chance nell'ultimo turno contro il Pisa, ma ha fallito un calcio di rigore riaprendo una partita che poteva chiudersi molto prima. La possibilità di rifarsi gli si presenta cinque giorni dopo.
|3.20
|info
|3.05
|info
|3.10
|info
|3.05
|info
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan
© 2026 milannews.it
Tutti i diritti riservati