Bologna Milan quote marcatore
Il Milan giocherà contro il Bologna in una sfida valida per la 23ª giornata di Serie A. Rossoneri reduci dal pari contro la Roma col primo gol di Koni De Winter. Il difensore belga è il quindicesimo giocatore differente a segnare in questa stagione per il Milan, segno di una squadra capace di trovare soluzioni diverse per trovare la via della rete.
Marcatore Bologna Milan, Nkunku e l'episodio dell'andata
Arrivato negli ultimi giorni del mercato estivo, Christopher Nkunku aveva fatto il suo esordio con la maglia del Milan proprio nella sfida d'andata contro il Bologna. In pochi minuti in campo, il francese fu protagonista di un episodio controverso, per un fallo da rigore subito inizialmente convalidato e poi ingiustamente tolto. L'ex Lipsia avrà la possibilità di rifarsi questa volta al "Dall'Ara". In questo 2026 ha già segnato nelle trasferte di Firenze e Como.
Pronostico marcatore Bologna Milan, Leao ha colpito tre volte
Tre gol e due assist, questo il bilancio di Rafa Leao nei suoi 10 precedenti contro la Bologna. Il portoghese ha saltato gli ultimi due confronti, per squalifica e per infortunio. Undici mesi fa è stato suo il gol del Milan, in una partita poi vinta dal Bologna in rimonta per 2-1 e anche in quell'occasione si giocò curiosamente nel mezzo della settimana, pur essendo una partita di campionato. Momento non facilissimo per il numero 10, a secco da 4 partite. Che sia l'occasione per sbloccarsi?
Rabiot marcatore in Bologna Milan, il francese ha il gol in canna
Il francese è un punto fermo del centrocampo del Milan e dal suo arrivo c'è stato immediatamente il salto di qualità. E anche sotto il profilo delle reti segnate sta dando il suo contributo, confermando quanto sia a suo agio sotto la guida di Massimiliano Allegri. Tre reti segnate, tutte pesanti, tutte in trasferta. E al "Dall'Ara", Adrien Rabiot è tra i giocatori da tenere maggiormente d'occhio. Solo un gol segnato ai felsinei in 11 precedenti, nel 2021 quando con la Juventus vinse 1-4 in Emilia.
