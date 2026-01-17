Pronostico Milan-Lecce, bilancio a senso unico. Negli ultimi 3 confronti lo stesso risultato

vedi letture

Milan che torna in campo quattro giorni dopo il recupero contro il Como. Rossoneri che dopo due trasferte consecutive giocano a San Siro e sfidano un Lecce reduce proprio da una partita nella Scala del Calcio, dove hanno ceduto all'Inter solamente nei minuti finali. Gara valida per la 21ª giornata di Serie A e occasione per il Diavolo di restare sulla scia dei cugini o, meglio ancora, avvicinarsi a loro.

Pronostico Milan Lecce, la sfida ai raggi X

Striscia positiva di 19 giornate per il Milan che in campionato sta sbagliando pochissimo. In casa i rossoneri hanno perso la gara d'esordio contro la Cremonese, poi 6 vittorie e 3 pareggi. Tutti sorprendenti poiché arrivati contro squadre della seconda metà della classifica come Pisa, Sassuolo e Genoa. Rossoneri sempre a segno a San Siro. Momento complicato per il Lecce che nelle ultime cinque partite ha ottenuto un solo punto, peraltro sorprendente, a Torino contro la Juventus. La squadra di Eusebio Di Francesco ha il peggior attacco della Serie A e in trasferta ha segnato appena 6 reti. Due le vittorie lontane dal "Via del Mare", l'ultima delle quali il 2 novembre.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 2.45 la puntata, ben più del "no goal" che si ferma a 1.53 volte la giocata. Bookmakers che considerano le probabilità di una partita con più o meno di 2.5 reti praticamente identiche: in entrambi i casi si arriva a pagare fino a un massimo di 1.91 volte la puntata.

Milan Lecce, le ultime notizie

Allegri dovrebbe riproporre dal primo minuto Christian Pulisic, lasciato in panchina a Como. Possibile turnover per Luka Modric, titolare al "Sinigaglia": il croato dovrebbe lasciare il posto a Jashari, favorito su Ricci. In difesa si va verso la conferma di De Winter braccetto sinistro al posto di Pavlovic. Lecce senza Camarda, giocatore di proprietà dei rossoneri attualmente fermo per un problema alla spalla. Indisponibile per infortunio Berisha mentre sono squaliuficati Gaspar e Veiga in difesa.

Pronostico Milan-Lecce, i precedenti

Confronto numero 48 tra le due squadre con 30 vittorie del Milan, 15 pareggi e 2 vittorie del Lecce. Salentini che hanno espugnato San Siro una volta sola, nel 1997 con reti di Govedarica e Casale e autorete di Cyprien per il Milan. Rossoneri che hanno vinto le ultime 4 partite interne, senza mai subire reti. Curiosamente le ultime tre vittorie al "Meazza" sono state tutte per 3-0. Ultimo pareggio nel 2019, nel battesimo di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Finì 2-2. Massimiliano Allegri ha perso solo una volta contro il Lecce, 17 anni fa quando il tecnico livornese allenava il Cagliari. Solo un pareggio contro i salentini, così come Di Francesco ha pareggiato solo una volta contro il Milan, in 21 confronti. Nel duello fra i due allenatori, Allegri stravince il confronto con 12 vittorie a 2 (e 2 pareggi). Di Francesco non batte il collega da ottobre 2015: Sassuolo-Juventus 1-0.

Pulisic marcatore in Milan Lecce, i salentini sono la vittima preferita di Capitan America

Se c'è da puntare un euro sul probabile marcatore della partita, sicuramente Pulisic è il favorito. Parlano per lui i numeri: il Lecce è la squadra contro la quale lo statunitense ha segnato più reti in assoluto, ben 6 in sole 5 partite. Non c'è stato scontro diretto nel quale non abbia segnato e in questa stagione ha colpito sia in campionato, dove gli sono bastati 9 minuti dal suo ingresso in campo per andare in rete, sia in Coppa Italia. Nell'ultima partita contro il Como, Massimiliano Allegri lo ha lasciato in panchina. E così Pulisic è anche riposato.

Pronostico Milan-Lecce: OVER 0,5 8.00 info 1.01 info 1.02 info 1.01 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino al 50 euro, senza deposito con SPID info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan