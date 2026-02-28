Pronostico Cremonese-Milan, mai un Over 2.5 in Serie A nelle sfide giocate a Cremona
Con la sconfitta contro il Parma che ha posto fine alla serie di 24 partite senza sconfitte, il Milan si ritrova a -10 dall'Inter e nessun margine d'errore se vuole provare a coltivare ancora il sogno scudetto. Lunch match allo "Zini" contro una Cremonese in caduta libera e una vendetta che i rossoneri attendono dalla gara d'esordio in campionato quando i grigiorossi riuscirono a sbancare San Siro.
Pronostico Cremonese Milan, la sfida ai raggi X
Striscia positiva impressionante di 24 giornate per il Milan, azzerata però dalla sconfitta nell'ultimo turno a San Siro, contro il Parma. L'altro ko subito in questo campionato era stato proprio contro la Cremonese, sempre a Milano. In trasferta la squadra di Massimiliano Allegri è l'unica delle 20 di Serie A a non aver mai perso: 8 vittorie e 5 pareggi il bilancio, porta rimasta inviolata in sei occasioni. Cremonese in grande difficoltà: l'ultima vittoria risale al 7 dicembre, 2-0 contro il Lecce. Da allora 4 pareggi e 8 sconfitte. Con enormi problemi in attacco, basti pensare che in queste 12 partite i grigiorossi sono rimasti andati in bianco per 10 volte, segnando solo contro il Cagliari allo "Zini" (2-2) il 7 gennaio e a Bergamo contro l'Atalanta, nel ko per 2-1.
Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 2 volte la puntata, opzione meno probabile del "no goal" che si trova a 1.80 circa. Bookmakers che considerano equivalenti le possibilità di una partita con più o meno di 2.5 reti più probabile, come si evince dalle quote che arrivano a pagare fino a un massimo di 1.91 sia l'Under che l'Over 2.5.
Cremonese Milan, le ultime notizie
Allegri ha perso nell'ultima partita Ruben Loftus-Cheek, a seguito di un brutto scontro di gioco col portiere del Parma che lo ha costretto all'intervento chirurgico. Ne avrà per diversi mesi. In dubbio Matteo Gabbia: he domenica ha riportato un risentimento ai flessori della coscia destra durante il riscaldamento prima del match contro il Parma a San Siro. Per fortuna gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni muscolo-tendinee. Cremonese ancora senza Collocolo e con un Faye da valutare. Possibile che il tecnico Davide Nicola cambi l'attacco dopo il flop del tandem Sanabria-Bonazzoli. Possibile l'impiego dal 1' di Jamie Vardy e Milan Djuric.
Pronostico Cremonese-Milan, i precedenti
Confronto numero 31 tra le due squadre, con il Milan vincente in 17 occasioni contro le 7 della Cremonese. 6 i pareggi. Curiosa statistica relativa alle partite giocate allo "Zini": il Milan negli ultimi tre precedenti non è riuscito a trovare la via del gol, fermandosi a due pareggi 0-0 e a un clamoroso ko 1-0, datato settembre 1994 e firmato Luigi Gualco. Ultima gioia del Diavolo nel settembre 1993: 0-2 con reti di Jean-Pierre Papin e Marco Simone. Altro dato interessante per gli scommettitori: Nessun Cremonese-Milan di Serie A si è chiuso con un Over 2.5. Per trovare una partita da Over dobbiamo andare alla Serie B (stagione 1982/83: 3-3) o ai tornei prima dell'istituzione del campionato a girone unico.
Pulisic marcatore in Cremonese Milan. Rivedremo il Capitan America dell'andata?
Tra i possibili protagonisti di Cremonese-Milan spicca senza dubbio Christian Pulisic. Lo statunitense si è distinto nel girone d'andata dove, nonostante le diverse partite saltate per infortunio, era riuscito a segnare ben 8 reti, bottino da centravanti consumato. Scena muta in questo 2026: solo 4 gare oltre l'ora di gioco, zero reti e prestazioni decisamente sotto tono. Il rallentamento del Milan è dovuto anche al calo di rendimento del numero 11, le cui qualità però non sono in discussione e ci attendiamo possa tornare ad essere protagonista in questa ultima parte di stagione.
