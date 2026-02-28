Pronostico Cremonese-Milan, mai un Over 2.5 in Serie A nelle sfide giocate a Cremona

vedi letture

Con la sconfitta contro il Parma che ha posto fine alla serie di 24 partite senza sconfitte, il Milan si ritrova a -10 dall'Inter e nessun margine d'errore se vuole provare a coltivare ancora il sogno scudetto. Lunch match allo "Zini" contro una Cremonese in caduta libera e una vendetta che i rossoneri attendono dalla gara d'esordio in campionato quando i grigiorossi riuscirono a sbancare San Siro.

Pronostico Cremonese Milan, la sfida ai raggi X

Striscia positiva impressionante di 24 giornate per il Milan, azzerata però dalla sconfitta nell'ultimo turno a San Siro, contro il Parma. L'altro ko subito in questo campionato era stato proprio contro la Cremonese, sempre a Milano. In trasferta la squadra di Massimiliano Allegri è l'unica delle 20 di Serie A a non aver mai perso: 8 vittorie e 5 pareggi il bilancio, porta rimasta inviolata in sei occasioni. Cremonese in grande difficoltà: l'ultima vittoria risale al 7 dicembre, 2-0 contro il Lecce. Da allora 4 pareggi e 8 sconfitte. Con enormi problemi in attacco, basti pensare che in queste 12 partite i grigiorossi sono rimasti andati in bianco per 10 volte, segnando solo contro il Cagliari allo "Zini" (2-2) il 7 gennaio e a Bergamo contro l'Atalanta, nel ko per 2-1.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 2 volte la puntata, opzione meno probabile del "no goal" che si trova a 1.80 circa. Bookmakers che considerano equivalenti le possibilità di una partita con più o meno di 2.5 reti più probabile, come si evince dalle quote che arrivano a pagare fino a un massimo di 1.91 sia l'Under che l'Over 2.5.

Cremonese Milan, le ultime notizie

Allegri ha perso nell'ultima partita Ruben Loftus-Cheek, a seguito di un brutto scontro di gioco col portiere del Parma che lo ha costretto all'intervento chirurgico. Ne avrà per diversi mesi. In dubbio Matteo Gabbia: he domenica ha riportato un risentimento ai flessori della coscia destra durante il riscaldamento prima del match contro il Parma a San Siro. Per fortuna gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni muscolo-tendinee. Cremonese ancora senza Collocolo e con un Faye da valutare. Possibile che il tecnico Davide Nicola cambi l'attacco dopo il flop del tandem Sanabria-Bonazzoli. Possibile l'impiego dal 1' di Jamie Vardy e Milan Djuric.

Pronostico Cremonese-Milan, i precedenti

Confronto numero 31 tra le due squadre, con il Milan vincente in 17 occasioni contro le 7 della Cremonese. 6 i pareggi. Curiosa statistica relativa alle partite giocate allo "Zini": il Milan negli ultimi tre precedenti non è riuscito a trovare la via del gol, fermandosi a due pareggi 0-0 e a un clamoroso ko 1-0, datato settembre 1994 e firmato Luigi Gualco. Ultima gioia del Diavolo nel settembre 1993: 0-2 con reti di Jean-Pierre Papin e Marco Simone. Altro dato interessante per gli scommettitori: Nessun Cremonese-Milan di Serie A si è chiuso con un Over 2.5. Per trovare una partita da Over dobbiamo andare alla Serie B (stagione 1982/83: 3-3) o ai tornei prima dell'istituzione del campionato a girone unico.

Pulisic marcatore in Cremonese Milan. Rivedremo il Capitan America dell'andata?

Tra i possibili protagonisti di Cremonese-Milan spicca senza dubbio Christian Pulisic. Lo statunitense si è distinto nel girone d'andata dove, nonostante le diverse partite saltate per infortunio, era riuscito a segnare ben 8 reti, bottino da centravanti consumato. Scena muta in questo 2026: solo 4 gare oltre l'ora di gioco, zero reti e prestazioni decisamente sotto tono. Il rallentamento del Milan è dovuto anche al calo di rendimento del numero 11, le cui qualità però non sono in discussione e ci attendiamo possa tornare ad essere protagonista in questa ultima parte di stagione.

Pronostico Cremonese-Milan: 2 1.50 info 1.50 info 1.49 info 1.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 255 euro euro, con 5€ alla verifica info fino al 50 euro, senza deposito con SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan