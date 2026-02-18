Quote risultato esatto Milan Como

Quote risultato esatto Milan ComoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Il Milan giocherà contro il Como per il recupero della 24ª giornata di Serie A. I rossoneri tornano a San Siro dopo un mese esatto, nel quale la squadra ha giocato tre trasferte consecutive e ha dovuto rinviare la partita contro i lariani per l'indisponibilità dello stadio, utilizzato per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Como, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Como.

Pronostico risultato esatto Milan Como: 2-1
netbet9.00info
williamhill9.75info
snai9.50info
admiralbet9.75info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
netbetfino a 1.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
williamhillfino a 255 euro euro, con 5€ alla verificainfo
snaifino a 1.510 euro, con 10€ senza depositoinfo
admiralbetfino a 7.000 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Milan Como il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Como più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Esito che va in controtendenza con i precedenti tra le due squadre, che hanno visto il Milan vincere 5 volte e pareggiare una negli ultimi 40 anni, incassando solo un gol. Dall'altra parte si tiene conto l'ottimo camminio dei lariani che vorranno inoltre vendicare la sconfitta della partita d'andata.

Pronostico risultato esatto Milan-Como: 1-1
starcasino6.15info
betflag6.00info
bet3656.00info
vincitu6.20info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Milan-Como, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Como è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, considerando l'alta probabilità di una sfida equilibrata, è molto giocata la combo: 0-0/1-0/0-1.

Milan Como risultato esatto: 0-0/1-0/0-1
leovegas2.90info
sisal3.00info
betsson2.80info
marathonbet3.03info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE


Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan