Quote risultato esatto Milan Como
Il Milan giocherà contro il Como per il recupero della 24ª giornata di Serie A. I rossoneri tornano a San Siro dopo un mese esatto, nel quale la squadra ha giocato tre trasferte consecutive e ha dovuto rinviare la partita contro i lariani per l'indisponibilità dello stadio, utilizzato per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Como, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Como.
|9.00
|info
|9.75
|info
|9.50
|info
|9.75
|info
|fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito
|info
|fino a 255 euro euro, con 5€ alla verifica
|info
|fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito
|info
|fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito
|info
Quote risultato esatto Milan Como il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Como più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Esito che va in controtendenza con i precedenti tra le due squadre, che hanno visto il Milan vincere 5 volte e pareggiare una negli ultimi 40 anni, incassando solo un gol. Dall'altra parte si tiene conto l'ottimo camminio dei lariani che vorranno inoltre vendicare la sconfitta della partita d'andata.
|6.15
|info
|6.00
|info
|6.00
|info
|6.20
|info
Quote risultato esatto Milan-Como, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Como è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, considerando l'alta probabilità di una sfida equilibrata, è molto giocata la combo: 0-0/1-0/0-1.
|2.90
|info
|3.00
|info
|2.80
|info
|3.03
|info
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan
© 2026 milannews.it
Tutti i diritti riservati