Pronostico Pisa-Milan, i rivali dei rossoneri hanno segnato solo 3 reti in casa

Milan che affronta la terza trasferta consecutiva in campionato: dopo il pareggio contro la Roma e la convincente vittoria a Pisa, ecco che per la 25ª giornata di Serie A si va a Pisa. Partita che non avrebbe storia sulla carta, ma la partita d'andata insegna che non si può sottovalutare nessuno. Soprattutto il Milan che con le squadre di bassa classifica soffre terribilmente. A San Siro un gol nei minuti di recupero di Athekame evitò la sconfitta, in Toscana però serve vincere per restare sulla scia dell'Inter.



Pronostico Pisa Milan, la sfida ai raggi X

Striscia positiva di 22 giornate per il Milan che in campionato sta sbagliando pochissimo. Era dai tempi di Fabio Capello che non si assisteva a una sequenza così lunga. Soprattutto in trasferta, i rossoneri sono performanti non avendo mai perso. Il bilancio attuale è di 7 vittorie e 5 pareggi. Solo un un'occasione lontano da San Siro il Milan è stato incapace di segnare, contro la Juventus dove Pulisic fallì un calcio di rigore. Il Pisa al contrario è in grande difficoltà tra le mura amiche: appena tre reti segnate davanti al proprio pubblico e una sequenza preoccupante, che vede i nerazzurri ottenere un solo punto nelle ultime 6 gare interne.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 1.80 la puntata, opzione più probabile del "no goal" che si spinge fino a 1.95. Bookmakers che considerano equivalenti uno scenario con più o meno di 2.5 reti, tanto che in entrambi i casi il picco è di 1.93 la giocata.

Pisa Milan, le ultime notizie

Allegri punta a recuperare Alexis Saelemaekers. Il belga contro la Roma ha giocato 45' mentre ha saltato la sfida col Bologna a seguito del problema agli adduttori rimediato nella gara contro il Lecce. Si va anche verso il recupero di Pulisic ma non è detto che i due giocatori partiranno titolari. Ballottaggio De Winter-Tomori in difesa. Pisa senza Marin, squalificato. Davanti Hiljemark potrebbe optare sugli acquisti invernali Durosinmi e Stojilkovic.

Pronostico Pisa-Milan, i precedenti

Confronto numero 20 tra le due squadre, bilancio che pende in favore del Milan che ha vinto 14 volte contro l'unico successo pisano, avvenuto a San Siro in Serie B nel 1981. 4 i pareggi. Non c'è storia nelle partite giocate a Pisa, con 8 vittorie per il Milan e 2 pareggi. L'ultimo X risale a dicembre 1983, mentre l'ultima vittoria rossonera all'Arena Garibaldi è di aprile 1991, 0-1 con gol di Paolo Maldini. Il livornese Massimiliano Allegri non ha mai battuto il Pisa: in tre precedenti due pareggi (il più recente, Milan-Pisa 2-2 del 24 ottobre) e una sconfitta quando era allenatore del Grosseto, Serie C 2005/06.



Fullkrug marcatore in Pisa Milan, il tedesco vuole festeggiare i 33 anni con un gol

Tra i possibili protagonisti di Pisa-Milan spicca Niclas Fullkrug. Il panzer ha compiuto 33 anni il 9 febbraio e punta a farsi un bel regalo di compleanno: ottimo fin qui il suo impatto con la Serie A e un gol, peraltro decisivo, segnato contro il Lecce. In una partita che potrebbe essere spigolosa, un centravanti vecchio stampo come lui può fare la differenza.

