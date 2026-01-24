Pronostico Roma-Milan, migliori difese contro. Ma l'ultimo 0-0 risale a 11 anni fa

Milan che affronta la prima di una serie di tre trasferte consecutive in campionato: si parte da Roma, con la squadra di Gian Piero Gasperini che nell'ultimo turno di campionato è tornata in zona Champions. Gara tutt'altro che semplice contro un avversario che nella storia recente ha dato più di un dispiacere al Diavolo. All'andata i protagonisti furono Pavlovic e Maignan: il serbo per il gol decisivo, il francese per il rigore parato a Dybala. Ci aspettiamo una sfida apertissima.

Pronostico Roma Milan, la sfida ai raggi X

Striscia positiva di 20 giornate per il Milan che in campionato sta sbagliando pochissimo. Era dai tempi di Fabio Capello che non si assisteva a una sequenza così lunga. Soprattutto in trasferta, i rossoneri sono performanti non avendo mai perso. Il bilancio attuale è di 6 vittorie e 4 pareggi. Solo un un'occasione lontano da San Siro il Milan è stato incapace di segnare, contro la Juventus dove Pulisic fallì un calcio di rigore. La Roma è in un ottimo stato di forma, dove ha vinto le ultime 3 partite sempre per 2-0. La squadra di Gian Piero Gasperini è l'unica a non aver mai pareggiato. I giallorossi vantano inoltre la miglior difesa, con sole 12 reti al passivo: davanti al proprio pubblico sono solo 5 le reti incassate ma dall'altra parte il Milan è la squadra che ha subito meno gol fuori casa, solamente 7.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 1.84 la puntata, opzione più probabile del "no goal" che si spinge fino a 1.97. Bookmakers che considerano più probabile una partita con meno di 2.5 reti, tanto che l'Under paga solamente fino a un massimo di 1.68 a differenza dell'Over 2.5 che arriva fino a 2.20 volte la posta giocata.

Roma Milan, le ultime notizie

Allegri perde Alexis Saelemaekers, infortunatosi nel corso della partita contro il Lecce. Grande punto interrogativo su chi sostituirà il belga, con Athekame che potrebbe avere la sua chance. Modric verso il ritorno da titolare, così come Pavlovic e Fofana. La Roma perde Hermoso che sarà indisponibile per un mese, ma recupera tutti gli effettivi reduci dalla Coppa d'Africa, ultimo in ordine cronologico El Aynaoui. Davanti senza Dovbyk e Ferguson confermato Malen, in rete all'esordio contro il Torino.

Pronostico Roma-Milan, i precedenti

Confronto numero 204 tra le due squadre con 54 vittorie della Roma, 63 pareggi e 86 vittorie del Milan. Partita tra le più incerte di tutte, con i tre segni in schedina che si sono alternati nelle ultime 4 partite. Se ci limitiamo alle sfide giocate nella Capitale, la costante è il gol da ambo le parti, circostanza che si è ripetuta negli ultimi 8 Roma-Milan. E in 5 di questi si sono segnate ben 3 reti (2 volte Roma vincente 2-1, 3 volte Milan vincente 1-2). L'ultimo "no goal" è del febbraio 2018, col Milan vincente per 0-2. L'ultimo 0-0 è addirittura del dicembre 2014. Gasperini-Allegri è un classico del calcio italiano: i due allenatori si sono sfidati 30 volte col bilancio che pende in favore di Allegri (14 vittorie a 6. E 10 pareggi).

Pulisic marcatore in Roma Milan, Capitan America non ha mai segnato ai giallorossi

Delle squadre di Serie A affrontate, la Roma è una delle poche a cui Christian Pulisic non ha mai fatto gol. Le altre sono Salernitana e Cremonese. I precedenti con i giallorossi sono solo tre, avendo saltato due sfide per infortunio, compresa la partita d'andata di questo campionato. Pulisic quest'anno ha mostrato una grande confidenza col gol, sebbene nelle ultime 4 uscite non sia riuscito più a finire nel tabellino dei marcatori, distinguendosi soprattutto per le occasioni fallite. Serve un cambio di rotta.

