Pronostico Lazio-Milan, nel 2026 in A nessun clean sheet interno per i biancocelesti

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Aperto un piccolo spiraglio per il titolo, il Milan viaggia verso la Capitale per la 29ª giornata di Serie A, dove sfiderà la Lazio. Rossoneri che troveranno per l'occasione un avversario che ritroverà il suo pubblico. Solo eccezionalmente il tifo organizzato biancoceleste sarà al fianco della squadra, per poi tornare a disertare l'Olimpico dalle partite successive.

Pronostico Lazio Milan, la sfida ai raggi X

La vittoria contro il Sassuolo ha permesso alla Lazio di respirare. I biancocelesti erano reduci da 2 punti nelle precedenti 4 partite. Stagione decisamente al di sotto delle aspettative per gli uomini di Maurizio Sarri, non particolarmente brillanti all'Olimpico dove hanno vinto 6 volte su 14 partite casalinghe giocate. Difesa che dimostra qualche falla: nelle ultime sei gare interne ha incassato per 4 volte due reti, in un'occasione 3 reti e solo nell'ultima una rete. L'ultimo clean sheet casalingo è datato 20 dicembre, 0-0 contro la Cremonese. Il Milan è l'unica squadra imbattuta in trasferta e nelle ultime 9 partite esterne ha vinto 7 volte. Nelle 14 partite giocate fuori casa, la squadra ha mantenuto la porta inviolata in 7 occasioni.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 1.95 volte la puntata, meno probabile del "no goal" che si ferma a 1.82 volte la puntata. Bookmakers che considerano più probabile l'Under 2.5 che arriva fino a 1.67 volte la posta, mentre l'Over 2.5 si spinge fino a 2.20 volte la puntata.

Lazio Milan, le ultime notizie

Allegri ha perso per un mese Matteo Gabbia mentre è recuperato Bartesaghi, tento in panchina nel derby. A cetrocampo mancherà Rabiot per squalifica e, per infortunio, Loftus-Cheek. La Lazio ha perso per tutto il resto della stagione il portiere Ivan Provedel, che si è operato alla spalla. Out anche Basic, Cataldi, Gigot e Rovella. Da valutare le condizioni dell'ex Romagnoli.

Pronostico Lazio-Milan, i precedenti

Confronto numero 195 tra le due squadre, con il Milan vincente in 87 occasioni contro le 42 della Lazio e 65 pareggi. Gli ultimi tre Lazio-Milan hanno visto avvicendarsi i tre risultati: quello che manca da più tempo è il successo del Diavolo, 0-1 nel marzo 2024. Passato alla storia quello del 31 agosto 2024 e terminato 2-2 in quanto la partita dove Theo Hernandez e Rafa Leao stettero in disparte nel cooling break. Le due squadre si sono sfidate l'ultima volta all'Olimpico tre mesi fa in Coppa Italia, con successo per 1-0 della Lazio.

Pulisic marcatore in Lazio Milan. Rivedremo il Capitan America dell'andata?

Tra i possibili protagonisti di Lazio-Milan spicca senza dubbio Christian Pulisic. Lo statunitense ha saltato la partita d'andata per infortunio e ha giocato solamente gli ultimi 9 minuti nel confronto in Coppa Italia. In questo 2026 non ha ancora segnato, evidenziando un rendimento nettamente inferiore rispetto all'ottimo girone d'andata. Ora più che mai c'è bisogno di lui in questo rush finale. In carriera, Pulisic ha segnato un gol alla Lazio, nel successo per 2-0 a San Siro il 30 settembre 2023.

Pronostico Lazio-Milan: OVER 0,5 8.00 info 1.05 info 1.06 info 1.05 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



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