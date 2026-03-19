Quote risultato esatto Milan Torino
Perso contro il Torino, il Milan ha 9 partite a disposizione per cercare di contendere il titolo all'Inter. Rossoneri che si trovano a 8 lunghezze dai cugini e non certo col morale alle stelle. La squadra di Massimiliano Allegri deve anche guardarsi dietro, col Napoli dietro un solo punto e una qualificazione Champions non ancora certificata. Motivo per cui è fondamentale vincere contro il Torino in questa sfida valida per la 30ª giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Torino, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan Torino.
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|6.70
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|6.20
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|6.68
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|fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito
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|fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
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|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
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Quote risultato esatto Milan Torino il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Torino più giocato online. Si tratta del successo dei rossoneri per 2-0. Esito in linea con i precedenti tra le due squadre in Serie A: a San Siro nelle ultime 29 sfide di campionato i rossoneri non hanno mai perso, hanno vinto 19 volte e mantenuto la porta inviolata in 20 occasioni.
|6.20
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|5.85
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Quote risultato esatto Milan-Torino, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Torino è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, considerando la squadra di Allegri favorita, è molto giocata la combo che pur contemplando lo stesso scenario, ossia quello del successo del Milan, prevede la possibilità di un 1-0 o di un 2-0.
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