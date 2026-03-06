Quote risultato esatto Milan Inter

vedi letture

Il Milan si presenta al crocevia della stagione dopo il ritorno al successo contro la Cremonese. C'è il derby, la possibilità di riaprire un campionato che sembra morto. Proprio i rossoneri hanno inflitto l'ultimo dispiacere alla squadra di Cristian Chivu, che da quella sera hanno iniziato a volare, fino a trovarsi con un margine di vantaggio di 10 punti proprio sui cugini. San Siro è pronto per il sold out in questa sfida valida per la 28ª giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Inter, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan Inter.

Pronostico risultato esatto Milan Inter: 1-0 11.00 info 9.80 info 11.00 info 10.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino al 50 euro, senza deposito con SPID info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Milan Inter il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Inter più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Esito in linea con il valore delle due squadre e degli ultimi scontri diretti. L'Inter è un rullo compressore in campionato ma il Milan è l'ultima squadra capace di battere i nerazzurri nonché in una serie positiva negli scontri diretti con i cugini che dura da sei partite. E due di esse sono terminate proprio con questo risultato.

Pronostico risultato esatto Milan-Inter: 1-1 6.00 info 5.50 info 6.00 info 6.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Milan-Inter, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Inter è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, considerando lo storico della stracittadina, è molto giocata la combo che pur contemplando lo stesso scenario, ossia quello del segno X, prevede la possibilità di uno 0-0 o di un 1-1.

Milan-Inter risultato esatto: 0-0/1-1 3.40 info 3.42 info 3.05 info 3.20 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan