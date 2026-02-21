Pronostico Milan-Parma, crociati sempre in rete a San Siro dal 2011

Il pareggio contro il Como ha lasciato l'amaro in bocca, ma il Milan ha comunque centrato il 24esimo risultato utile consecutivo. Un dato che certifica continuità, ma che (per ora) non basta per colmare i 7 punti di distacco dall'Inter capolista. Proprio per questo, i rossoneri non possono più permettersi passi falsi, a cominciare dalla prossima sfida contro il Parma.

Pronostico Milan Parma, la sfida ai raggi X

Striscia positiva impressionante di 24 giornate per il Milan, un risultato che non si vedeva dai tempi di Fabio Capello. In casa, però, i rossoneri hanno avuto qualche battuta d'arresto di troppo, come dimostrano la sconfitta contro la Cremonese e i pareggi con Pisa, Sassuolo e Genoa. Occhio poi al Parma in trasferta: nelle ultime sei gare lontano dal Tardini i crociati hanno perso solo a Bergamo contro l'Atalanta, pareggiato con Sassuolo e Napoli, e ottenuto vittorie importanti contro Pisa, Lecce e Bologna.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 2.20 la puntata, opzione meno probabile del "no goal" che si trova a 1.65 circa. Bookmakers che considerano uno scenario con più di 2,5 reti più probabile, come si evince dalla quota massima di 1.80 mentre l'Under 2,5 arriva a pagare oltre 2 volte la puntata.

Milan Parma, le ultime notizie

Allegri potrà contare sul ritorno di Rabiot a centrocampo, anche se il francese è a rischio diffida. In avanti dovrebbe partire la coppia Leao-Nkunku, anche se diverse soluzioni offensive restano aperte e nessuno è totalmente sicuro del posto da titolare. In difesa, Gabbia tornerà titolare insieme a Tomori e, se recupera dall'infortunio al perone, Pavlovic; in caso contrario, pronto De Winter. Sugli esterni, confermato Bartesaghi a sinistra, mentre a destra rientra Saelemaekers. Per il Parma invece, Carlos Cuesta è pronto a muoversi nel segno della continuità con il ritrovato 3-5-2. Nessuna grossa novità per l'11 titolare, con il consueto ballottaggio in attacco per chi affiancherà Mateo Pellegrino: in vantaggio c'è Strefezza, ma Ondrejka e Oristanio restano comunque soluzioni possibili.

Pronostico Milan-Parma, i precedenti

Il confronto tra Milan e Parma arriva al 74° episodio e il bilancio pende nettamente a favore dei rossoneri: 38 vittorie contro le 17 dei crociati, con 18 pareggi. L'ultima vittoria del Parma a San Siro risale al 2014, quando i gialloblù si imposero 4-2 grazie alle reti di Cassano (doppietta), Amauri e Biabiany; per il Milan segnarono Rami e Balotelli su rigore. La gara d'andata al Tardini di questa stagione si è chiusa invece sul 2-2: i rossoneri erano passati in vantaggio di due reti con Saelemaekers e Leao, prima di farsi rimontare dai gol di Bernabè e Delprato.

Leao marcatore in Milan Parma, il portoghese non vuole fermarsi

Tra i possibili protagonisti di Milan-Parma spicca senza dubbio Rafael Leao. Nelle ultime settimane il portoghese è stato gestito con attenzione: appena 18 minuti contro il Pisa e tutta la partita in panchina contro il Bologna. Tornato titolare contro il Como, Leao ha subito fatto sentire il suo peso firmando il gol del pareggio, interrompendo un digiuno di cinque partite. Per continuare a mettere pressione alla capolista, i suoi gol sono fondamentali.

