Pisa Milan quote marcatore

Il Milan giocherà contro il Pisa in una sfida valida per la 25ª giornata di Serie A. Rossoneri che hanno saltato l'ultima partita di campionato a causa dell'indisponibilità di San Siro, utilizzato per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. Alla "Cetilar Arena" terza trasferta consecutiva, rossoneri fin qui mai sconfitti lontano da San Siro e con l'imperativo di vincere, per restare sulla scia dell'Inter capolista.

Marcatore Pisa Milan, Nkunku e l'episodio dell'andata

Per diverso tempo, Christopher Nkunku è sembrato un acquisto sbagliato. Il francese è arrivato negli ultimi giorni di mercato per una cifra tutt'altro che irrisoria (37 milioni). Ma fino alla doppietta segnata a dicembre contro il Verona sembrava destinato alla cessione immediata. Da quei gol contro gli scaligeri, Nkunku ha proseguito con altre 3 reti nelle successive 5 partite di campionato. Tutte in trasferta.

starcasino2.55info
williamhill2.36info
netwin2.75info
betflag2.40info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori.
Pronostico marcatore Pisa Milan, Leao a secco da un mese

Il 2026 di Rafa Leao era iniziato nel migliore dei modi: primo marcatore nell'anno nuovo in Serie A, il portoghese si è ripetuto contro il Genoa prima di entrare in una spirale negativa. Quattro partite consecutive senza reti. La quinta, contro il Bologna, è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti. Ci si aspetta sempre di più dal numero 10, Pisa può essere l'occasione per sbloccarsi.

starcasino2.37info
bet3652.20info
domusbet2.40info
betsson2.37info
Fullkrug marcatore in Pisa Milan, il tedesco vuole festeggiare i 33 anni con un gol

Tra i possibili protagonisti di Pisa-Milan spicca Niclas Fullkrug. Il panzer ha compiuto 33 anni il 9 febbraio e punta a farsi un bel regalo di compleanno: ottimo fin qui il suo impatto con la Serie A e un gol, peraltro decisivo, segnato contro il Lecce. In una partita che potrebbe essere spigolosa, un centravanti vecchio stampo come lui può fare la differenza. E nelle scommesse Pisa-Milan, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

eurobet2.60info
vincitu2.61info
netbet2.75info
snai2.65info
