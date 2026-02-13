Pisa Milan quote marcatore
Il Milan giocherà contro il Pisa in una sfida valida per la 25ª giornata di Serie A. Rossoneri che hanno saltato l'ultima partita di campionato a causa dell'indisponibilità di San Siro, utilizzato per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. Alla "Cetilar Arena" terza trasferta consecutiva, rossoneri fin qui mai sconfitti lontano da San Siro e con l'imperativo di vincere, per restare sulla scia dell'Inter capolista.
Marcatore Pisa Milan, Nkunku e l'episodio dell'andata
Per diverso tempo, Christopher Nkunku è sembrato un acquisto sbagliato. Il francese è arrivato negli ultimi giorni di mercato per una cifra tutt'altro che irrisoria (37 milioni). Ma fino alla doppietta segnata a dicembre contro il Verona sembrava destinato alla cessione immediata. Da quei gol contro gli scaligeri, Nkunku ha proseguito con altre 3 reti nelle successive 5 partite di campionato. Tutte in trasferta.
|2.55
|info
|2.36
|info
|2.75
|info
|2.40
|info
|fino al 50 euro, senza deposito con SPID
|info
|fino a 255 euro euro, con 5€ alla verifica
|info
|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
|info
|fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito
|info
Pronostico marcatore Pisa Milan, Leao a secco da un mese
Il 2026 di Rafa Leao era iniziato nel migliore dei modi: primo marcatore nell'anno nuovo in Serie A, il portoghese si è ripetuto contro il Genoa prima di entrare in una spirale negativa. Quattro partite consecutive senza reti. La quinta, contro il Bologna, è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti. Ci si aspetta sempre di più dal numero 10, Pisa può essere l'occasione per sbloccarsi.
|2.37
|info
|2.20
|info
|2.40
|info
|2.37
|info
Fullkrug marcatore in Pisa Milan, il tedesco vuole festeggiare i 33 anni con un gol
Tra i possibili protagonisti di Pisa-Milan spicca Niclas Fullkrug. Il panzer ha compiuto 33 anni il 9 febbraio e punta a farsi un bel regalo di compleanno: ottimo fin qui il suo impatto con la Serie A e un gol, peraltro decisivo, segnato contro il Lecce. In una partita che potrebbe essere spigolosa, un centravanti vecchio stampo come lui può fare la differenza. E nelle scommesse Pisa-Milan, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
|2.60
|info
|2.61
|info
|2.75
|info
|2.65
|info
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan
© 2026 milannews.it
Tutti i diritti riservati