Pronostico Bologna-Milan, Allegri mai sconfitto dai felsinei. Italiano, zero X con i rossoneri

Milan che affronta la seconda di una serie di tre trasferte consecutive in campionato: dopo il pareggio contro la Roma ecco che si va a Bologna per la 23ª giornata di Serie A. Partita non semplice contro una squadra che nella storia recente ha dato dispiacere ai rossoneri, leggasi la finale di Coppa Italia della passata stagione. In campionato, nella partita d'andata giocata a San Siro vinsero i rossoneri al termine di una sfida che ha generato molte polemiche a seguito dell'arbitraggio, per il famigerato calcio di rigore non concesso per fallo su Nkunku.

Pronostico Bologna Milan, la sfida ai raggi X

Striscia positiva di 21 giornate per il Milan che in campionato sta sbagliando pochissimo. Era dai tempi di Fabio Capello che non si assisteva a una sequenza così lunga. Soprattutto in trasferta, i rossoneri sono performanti non avendo mai perso. Il bilancio attuale è di 6 vittorie e 5 pareggi. Solo un un'occasione lontano da San Siro il Milan è stato incapace di segnare, contro la Juventus dove Pulisic fallì un calcio di rigore. La Bologna al contrario è in grande difficoltà tra le mura amiche. Dal successo per 2-0 contro il Napoli del 9 novembre, la squadra di Vincenzo Italiano ha ottenuto appena un punto al "Dall'Ara" nelle successive cinque partite, segnando appena 3 reti.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 1.80 la puntata, opzione più probabile del "no goal" che si spinge fino a 2.00. Bookmakers che considerano più probabile una partita con meno di 2.5 reti, tanto che l'Under paga solamente fino a un massimo di 1.83 a differenza dell'Over 2.5 che arriva fino a 2.03 volte la posta giocata.

Bologna Milan, le ultime notizie

Allegri valuta Alexis Saelemaekers che contro la Roma ha giocato 45' e sta cercando di ristabilirsi dopo il problema agli adduttori rimediato nella gara precedente contro il Lecce. Per il resto tutti a disposizione ad eccezione del lungodegente Santi Gimenez. Dubbi in difesa sull'impiego di De Winter o Pavlovic ma anche in attacco, dove nelle ultime partite Pulisic, Nkunku, Leao e Fullkrug stanno ruotando. Bologna che dovrà fare a meno di Skorupski, espulso nell'ultima partita contro il Genoa e pertanto squalificato, oltre all'infortunato Lucumì.

Pronostico Bologna-Milan, i precedenti

Confronto numero 191 tra le due squadre, con 54 vittorie del Bologna, 47 pareggi e 89 vittorie del Milan. Limitatamente alle sfide giocate a Bologna, i felisinei lo scorso febbraio col successo per 2-1 hanno interrotto una serie senza successi di 18 partite. Milan che ha vinto l'ultima gara al "Dall'Aea" nell'agosto 2023 mentre l'ultimo pari è dell'aprile 2023. Curiosamente, Vincenzo Italiano non ha mai pareggiato nei 12 precedenti contro il Milan (5 vittorie e 7 sconfitte) mentre Massimiliano Allegri non ha mai perso contro il Bologna in 25 partite (18 vittorie e 7 pareggi). Nel confronto diretto tra i due allenatori, Italiano ha battuto solo una volta Allegri in 9 confronti: Fiorentina-Juventus 2-0 del maggio 2022. Per il resto un pari e sette vittorie del tecnico livornese.

Rabiot marcatore in Bologna Milan, il francese ha il gol in canna

Il francese è un punto fermo del centrocampo del Milan e dal suo arrivo c'è stato immediatamente il salto di qualità. E anche sotto il profilo delle reti segnate sta dando il suo contributo, confermando quanto sia a suo agio sotto la guida di Massimiliano Allegri. Tre reti segnate, tutte pesanti, tutte in trasferta. E al "Dall'Ara", Adrien Rabiot è tra i giocatori da tenere maggiormente d'occhio. Solo un gol segnato ai felsinei in 11 precedenti, nel 2021 quando con la Juventus vinse 1-4 in Emilia.

