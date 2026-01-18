Milan Lecce quote marcatore

Il Milan giocherà contro il Lecce in una sfida valida per la 21ª giornata di Serie A. Rossoneri reduci da un importante successo sul campo del Como che li tengono sulla scia dell'Inter. Una vittoria che conferma come la squadra di Massimiliano Allegri sia sempre sul pezzo, quando si tratta di affrontare una squadra d'alta classifica. Attenzione pertanto alla sfida contro i salentini che hanno fatto soffrire i cugini nerazzurri nel recupero infrasettimanale.

Marcatore Milan Lecce, Fullkrug vuole rompere il ghiaccio

L'acquisto di gennaio Niclas Fullkrug si sta dimostrando funzionale al gioco di Massimiliano Allegri, soprattutto per il suo gioco spalle alla porta utilissimo a mandare in porta i compagni di squadra. Ma il numero 9 è chiamato anche a segnare e la sfida contro il Lecce potrebbe essere l'occasione per trovare il primo gol in Serie A. L'ultima gioia personale risale ad aprile 2025, quasi un anno fa. I tempi sono maturi per tornare a esultare.

Pronostico marcatore Milan Lecce, Leao ha già colpito cinque volte

Il Lecce è una delle vittime preferite di Rafa Leao. Sono cinque le reti segnate dal portoghese ai salentini. Uno score migliore, il numero 10 lo ha contro Fiorentina (6) e Cagliari (7). Assente nella partita d'andata per infortunio, nella scorsa stagione si è limitato a servire un assist sia nella partita d'andata che in quella di ritorno. Quasi due anni fa l'ultima rete, quella del 3-0 definitivo.

Pulisic marcatore in Milan Lecce, i salentini sono la vittima preferita di Capitan America

Se c'è da puntare un euro sul probabile marcatore della partita, sicuramente Pulisic è il favorito. Parlano per lui i numeri: il Lecce è la squadra contro la quale lo statunitense ha segnato più reti in assoluto, ben 6 in sole 5 partite. Non c'è stato scontro diretto nel quale non abbia segnato e in questa stagione ha colpito sia in campionato, dove gli sono bastati 9 minuti dal suo ingresso in campo per andare in rete, sia in Coppa Italia. Nell'ultima partita contro il Como, Massimiliano Allegri lo ha lasciato in panchina. E così Pulisic è anche riposato.

