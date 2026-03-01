Cremonese Milan quote marcatore

Dopo la sconfitta casalinga contro il Parma, il Milan va in trasferta a Cremona, con l'obiettivo di vendicare la partita d'andata e cercare di non perdere ulteriore terreno sull'Inter. Chi potrà essere il protagonista della sfida? Vediamo le quote marcatore Cremonese-Milan.

Marcatore Cremonese Milan, Modric già decisivo in due occasioni

A 40 anni suonati, Luka Modric è il leader tecnico di questo Milan dimostrando che a volte l'età è soltanto un numero. 25 partite giocate su 26, 24 delle quali da titolare, restando in campo per tutti e 90' in 19 occasioni. Due le reti segnate, entrambe decisive contro Bologna e Pisa. Proprio nella sfida della Cetilar Arena di due settimane fa ha scongiurato nei minuti finali l'ennesimo stop contro una squadra di bassa classifica. Attenzione quindi al croato per la sfida dello "Zini".

Leao marcatore in Cremonese Milan, il portoghese deve tornare decisivo

Un solo gol nel girone di ritorno per Rafa Leao, non sempre al top della forma e impiegato titolare in questa seconda parte del torneo solo 4 volte. Ha evitato la sconfitta contro il Como, mentre contro il Parma si è fermato al palo. Servono i suoi guizzi e se in passato si era esaltato maggiormente in trasferta, in questa stagione sono solo due le reti lontano da San Siro, all'andata a Parma e a Cagliari. Serve un cambio di rotta, a partire dalla partita contro la Cremonese.

Pulisic marcatore in Cremonese Milan. Rivedremo il Capitan America dell'andata?

Tra i possibili protagonisti di Cremonese-Milan spicca senza dubbio Christian Pulisic. Lo statunitense si è distinto nel girone d'andata dove, nonostante le diverse partite saltate per infortunio, era riuscito a segnare ben 8 reti, bottino da centravanti consumato. Scena muta in questo 2026: solo 4 gare oltre l'ora di gioco, zero reti e prestazioni decisamente sotto tono. Il rallentamento del Milan è dovuto anche al calo di rendimento del numero 11, le cui qualità però non sono in discussione e ci attendiamo possa tornare ad essere protagonista in questa ultima parte di stagione.

