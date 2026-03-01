Cremonese Milan quote marcatore

© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo la sconfitta casalinga contro il Parma, il Milan va in trasferta a Cremona, con l'obiettivo di vendicare la partita d'andata e cercare di non perdere ulteriore terreno sull'Inter. Chi potrà essere il protagonista della sfida? Vediamo le quote marcatore Cremonese-Milan.

Marcatore Cremonese Milan, Modric già decisivo in due occasioni

A 40 anni suonati, Luka Modric è il leader tecnico di questo Milan dimostrando che a volte l'età è soltanto un numero. 25 partite giocate su 26, 24 delle quali da titolare, restando in campo per tutti e 90' in 19 occasioni. Due le reti segnate, entrambe decisive contro Bologna e Pisa. Proprio nella sfida della Cetilar Arena di due settimane fa ha scongiurato nei minuti finali l'ennesimo stop contro una squadra di bassa classifica. Attenzione quindi al croato per la sfida dello "Zini".

Pronostico marcatore Cremonese Milan: MODRIC
netbet5.50info
starcasino5.00info
williamhill4.50info
vincitu5.10info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Leao marcatore in Cremonese Milan, il portoghese deve tornare decisivo

Un solo gol nel girone di ritorno per Rafa Leao, non sempre al top della forma e impiegato titolare in questa seconda parte del torneo solo 4 volte. Ha evitato la sconfitta contro il Como, mentre contro il Parma si è fermato al palo. Servono i suoi guizzi e se in passato si era esaltato maggiormente in trasferta, in questa stagione sono solo due le reti lontano da San Siro, all'andata a Parma e a Cagliari. Serve un cambio di rotta, a partire dalla partita contro la Cremonese.

Scommesse marcatore Cremonese-Milan: LEAO SEGNA
eurobet2.15info
snai2.20info
netwin2.25info
admiralbet2.20info
Pulisic marcatore in Cremonese Milan. Rivedremo il Capitan America dell'andata?

Tra i possibili protagonisti di Cremonese-Milan spicca senza dubbio Christian Pulisic. Lo statunitense si è distinto nel girone d'andata dove, nonostante le diverse partite saltate per infortunio, era riuscito a segnare ben 8 reti, bottino da centravanti consumato. Scena muta in questo 2026: solo 4 gare oltre l'ora di gioco, zero reti e prestazioni decisamente sotto tono. Il rallentamento del Milan è dovuto anche al calo di rendimento del numero 11, le cui qualità però non sono in discussione e ci attendiamo possa tornare ad essere protagonista in questa ultima parte di stagione.

Cremonese Milan pronostico: PULISIC MARCATORE
domusbet2.32info
marathonbet2.30info
starvegas2.25info
sisal2.30info
