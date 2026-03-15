Lazio Milan quote marcatore
Dopo la vittoria nel derby, il Milan sfida la Lazio in una partita valida per la 29ª giornata di Serie A e che potrebbe tenere vivo l'interesse nella corsa al titolo. Per l'occasione l'Olimpico tornerà a vestirsi come per le grandi occasioni, interrompendo in via eccezionale la protesta nei confronti della proprietà biancoceleste. Chi potrà essere il protagonista della stracittadina? Vediamo le quote marcatore Lazio Milan.
Marcatore Lazio Milan, Leao pronto a colpire nuovamente
Il numero 10 ha sfidato la Lazio per ben 14 volte, trovando la rete in 4 occasioni, l'ultima delle quali nella partita d'andata, terminata col successo dei rossoneri per 1-0. Solo una volta ha segnato alla Lazio all'Olimpico, il 31 agosto 204 quando, partito dalla panchina, ha segnato due minuti dopo il suo ingresso in campo. In una partita così importante nella corsa al titolo, i fari sono puntati su di lui.
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|fino a 4.007 euro, con 1.005€ senza deposito
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|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
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|fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito
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|fino al 50 euro, senza deposito con SPID
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Pavlovic marcatore in Lazio Milan, contro i biancocelesti il suo primo gol in A
Già tre gol in questo campionato per il serbo, che ha deciso le sfide contro Roma e Cremonese e sta dimostrando una crescita costante nel rendimento e una certa pericolosità nelle palle inattive. Il suo primo gol in Serie A è arrivato proprio contro la Lazio, all'Olimpico, nella passata stagione. Proprio lui che qualche anno fa poteva essere un giocatore biancoceleste. Che la storia si ripeta anche quest'anno?
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Pulisic marcatore in Lazio Milan. Rivedremo il Capitan America dell'andata?
Tra i possibili protagonisti di Lazio-Milan spicca senza dubbio Christian Pulisic. Lo statunitense ha saltato la partita d'andata per infortunio e ha giocato solamente gli ultimi 9 minuti nel confronto in Coppa Italia. In questo 2026 non ha ancora segnato, evidenziando un rendimento nettamente inferiore rispetto all'ottimo girone d'andata. Ora più che mai c'è bisogno di lui in questo rush finale. In carriera, Pulisic ha segnato un gol alla Lazio, nel successo per 2-0 a San Siro il 30 settembre 2023.
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