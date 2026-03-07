Pronostico Milan-Inter, nerazzurri inarrestabili ma li Diavolo è l'ultimo ad averli battuti

L'ultima possibilità per riaprire il campionato, tutto nelle mani del Milan che sfida l'Inter per la 28ª giornata di Serie A. Rossoneri che sono stati gli ultimi a battere i cugini, che da quella serata sono di fatto diventati una squadra inarrestabile. San Siro sarà vestito a festa, in palio tre punti pesantissimi.

Pronostico Milan Inter, la sfida ai raggi X

La vittoria contro la Cremonese è stata la reazione di cui il Milan aveva bisogno, dopo la sconfitta contro il Parma che aveva posto fine a una sequenza di 24 risultati utili consecutivi. Le uniche due sconfitte subite in campionato dal Milan sono arrivate a San Siro. Nelle 13 partite casalinghe, il Diavolo è andato in rete in 12 occasioni mantenendo la porta inviolata 5 volte. Sequenza impressionante dell'Inter, che dal derby d'andata ha vinto 14 partite su 15, pareggiandone una. La squadra di Chivu si presenta al derby con una striscia di 8 vittorie di fila, mantenendo la porta inviolata in 4 delle ultime 5 partite. Pur giocando a San Siro, l'Inter è formalmente da considerarsi in trasferta. E in questa statistica poniamo l'accento: 9 vittorie esterne di fila, con le ultime 6 senza subire reti. Mai un gol incassato fuori casa nel 2026, l'ultimo a trovare il gol il genoano Vitinha il 14 dicembre.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 1.75 volte la puntata, più probabile del "no goal" che si spinge fino a 2.15 volte la puntata. Bookmakers che considerano più probabile l'Under 2.5 che arriva fino a 1.80 volte la posta, mentre l'OIver 2.5 si spinge fino a 2 volte la puntata.

Milan Inter, le ultime notizie

Allegri ha perso per un mese Matteo Gabbia ed è emergenza in difesa, considerando anche le condizioni di Bartesaghi, il cui recupero per il derby non è ancora certo. Certamente fuori per diversi mesi Loftus-Cheek. Inter senza il suo capitano Lautaro Martinez, da valutare invece Bonny. Pertanto è scontata la coppia Thuram-Esposito in attacco.

Pronostico Milan-Inter, i precedenti

Confronto numero 230 tra le due squadre, con il Milan vincente in 75 occasioni contro le 85 dell'Inter e 69 pareggi. Milan imbattuto da sei stracittadine, nelle quali ha ottenuto 4 vittorie e due pareggi che hanno portato alla vittoria di una Supercoppa Italiana e all'accesso alla finale della passata Coppa Italia. Rossoneri che hanno mantenuto la porta inviolata gli ultimi due scontri diretti, Inter che non vince dal 22 aprile 2024, 1-2 che permise ai nerazzurri di vincere lo scudetto.

Pulisic marcatore in Milan Inter. Rivedremo il Capitan America dell'andata?

Tra i possibili protagonisti di Milan-Inter spicca senza dubbio Christian Pulisic. Lo statunitense ha deciso il derby dell'andata e non solo. Tre le reti segnate ai nerazzurri, tutte decisive: suo il momentaneo 2-2 nella finale di Supercoppa, poi vinta grazie alla zampata di Abraham; sua la rete del vantaggio nel settembre 2024, partita vinta 1-2 con Paulo Fonseca in panchina e che pose fine a una sequenza di sei vittorie consecutive dell'Inter. Certo, Capitan America non sta vivendo un grande momento e in questo 2026 non ha ancora segnato. Ma quale migliore occasione per sbloccarsi?

