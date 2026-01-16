Quote risultato esatto Milan Lecce

di Lorenzo Zoppi

Il Milan giocherà contro il Lecce per la 21ª giornata di Serie A. Si torna a San Siro dopo le due trasferte consecutive a Firenze e Como e si torna col morale alto, dopo l'importante vittoria al "Sinigaglia" con un Adrien Rabiot in gran spolvero. Salentini da non sottovalutare, considerando il rendimento del Milan contro le squadre di bassa classifica contro le quali ha perso 13 punti. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Lecce, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Lecce.

Pronostico risultato esatto Milan Lecce: 2-1
vincitu9.70info
betflag9.00info
williamhill9.00info
snai9.75info
Quote risultato esatto Milan Lecce il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Lecce più giocato online. Si tratta del successo dei rossoneri per 2-0. Questo alla luce dei recenti risultati delle due squadre, con i salentini che hanno perso 4 delle ultime cinque partite incassando in 3 di esse più di una rete.

Pronostico risultato esatto Milan-Lecce: 2-0
bet3655.50info
admiralbet5.50info
eurobet5.50info
netbet5.50info
Quote risultato esatto Milan-Lecce, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Lecce è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, è ritenuta probabile la combo del successo rossonero per 1-0/2-0/3-0

Milan Lecce risultato esatto: 1-0/2-0/3-0
betsson2.20info
bwin2.20info
domusbet2.14info
leovegas2.10info
