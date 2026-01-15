Como Milan quote marcatore

Il Milan giocherà contro il Como in una sfida valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A. Rossoneri reduci da due pareggi consecutivi per 1-1 nei quali hanno rischiato il ko negli ultimi secondi di gara, graziati prima da un rigore calciato alle stelle e poi da una traversa. Serve cambiare registro e c'è l'opportunità di reagire subito, contro un avversario che gioca un calcio fra i più belli del campionato e ha una difesa ermetica.

Marcatore Como Milan, Nkunku ha rotto il ghiaccio

Per mesi ha dato la sensazione di essere un acquisto sbagliato, Christopher Nkunku. Il francese ha faticato a inserirsi nel gioco di Allegri e più in generale nel calcio italiano, con prestazioni lontanissime dalle aspettative. E zero gol fino all'ultima partita del 2025, dove grazie alla doppietta col Verona si è sbloccato. Ed è già un'altra musica, chiedere al pubblico di Firenze che già pregustava una vittoria ed è stata gelato dal suo gol dell'1-1 al 90'. Attenzione pertanto all'ex Chelsea in questa seconda parte di stagione.

Pronostico marcatore Como Milan, Leao già decisivo al "Sinigaglia".

Un anno fa di questi tempi, il Milan di Sergio Conceiçao sfidava proprio a Como la squadra di Cesc Fabregas. Partita sofferta, vinta dai rossoneri per 1-2 e il gol decisivo lo segnò Rafa Leao. Al portoghese si chiede di fare la differenza anche stavolta e dopo la panchina di Firenze per esigenze di turnover, il numero 10 sarà con ogni probabilità titolare pronto a trascinare il Diavolo. Già 7 le reti segnate in questo campionato in 13 partite giocate.

Pulisic marcatore in Como Milan, il vice capocannoniere deve riscattare l'ultima partita

8 reti segnate in 14 partite giocate, 5 delle quali da subentrato. E meno male che non è una punta centrale. Christian Pulisic è il giocatore più efficace di questa Serie A nel rapporto conclusioni-reti. E allo stato attuale solo Lautaro Martinez ha segnato più reti di lui in campionato. Un passo indietro però l'ha fatto nelle ultime uscite, in particolar modo nella trasferta di Firenze dove ha sprecato più di un'occasione a tu per tu col portiere. A Como ha l'opportunità di riscattarsi dopo pochi giorni.

