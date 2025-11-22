Pronostico Inter-Milan, attacco contro difesa. E Leao cerca il gol nel derby da 2 anni

Dopo la settimana di qualificazioni ai Mondiali riecco il campionato e il Milan riparte col botto, nel derby. Le due squadre avrebbero potuto presentarsi alla stracittadina appaiate al comando, ma il pari subito dai rossoneri contro il Parma ha cambiato la prospettiva. E dopo essersi fatta rimontare due reti, la squadra di Massimiliano Allegri avrà tutti gli occhi addosso. Che partita ne uscirà?

Pronostico Inter Milan, la sfida ai raggi X

L'Inter è fra le due squadre in questa Serie A a non aver ancora pareggiato una partita. Per i nerazzurri 8 vittorie e 3 sconfitte e una sequenza di 5 successi consecutivi a San Siro. La statistica che balza maggiormente all'occhio è la potenza di fuoco dell'attacco, per distacco il migliore del torneo con 26 reti, 8 in più del Bologna secondo e 9 in più del Milan terzo. Inter che ha segnato in tutte le partite giocate. Rossoneri che dall'altra parte hanno una delle migliori difese, con 9 reti al passivo e che sono gli unici in questo torneo a non aver mai perso in trasferta.



Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" che trova un picco di 1.75 è più probabile del "no goal" che arriva a toccare un 2.10. C'è fiducia per una partita con almeno 3 reti, infatti la quota Over 2.5 paga fino a 1.88. Di discosta di poco l'Under 2.5 che paga fino a 1.98 la giocata.

Inter Milan pronostico, le ultime notizie

La grande novità per il Milan è il ritorno di Adrien Rabiot, che ha smaltito la lesione al soleo e che presumibilmente Massimiliano Allegri riproporrà in campo. Completamente guariti Pulisic, Estupinan e Jashari mentre Gimenez sta facendo le terapie necessarie per smaltire l'infortunio alla caviglia che si porta dietro da diverso tempo. Dubbio Dumfries per l'Inter, con Cristian Chivu che recupera Marcus Thuram che con ogni probabilità giocherà titolare.

Pronostico Inter-Milan, i precedenti

Confronto numero 229 tra le due squadre col bilancio che pende in favore dell'Inter: 85 vittorie contro le 74 del Milan. 69 i pareggi. Rossoneri imbattuti nelle ultime 5 stracittadine, tutte giocate nella passata stagione e con un bilancio di 3 vittorie e 2 pareggi. L'ultimo derby, giocato in casa dell'Inter, è quello della semifinale di ritorno di Coppa Italia terminato con un netto 0-3 per il Diavolo. Ultima vittoria nerazzurra il 22 aprile 2024, 1-2 mentre l'ultimo successo in casa è quello del 16 settembre 2023, terminato 5-1.

Inter-Milan pronostico, Leao può tornare a colpire dopo due anni

Fari puntati sul numero 10 rossonero, che al suo ritorno a pieno regime ha fatto vedere il suo valore. Due partite da titolare e tre reti segnate, in risposta alle critiche pre-pausa nazionali. Il portoghese ha segnato 3 reti ai nerazzurri in 20 partite. Straordinario il 3 settembre 2022, dove ha segnato due reti e servito un assist nel successo per 3-2. L'ultima rete nella stracittadina è invece nel settembre 2023, in quel caso però l'Inter vinse per 5-1.

