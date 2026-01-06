Quote risultato esatto Milan Genoa

vedi letture

Il Milan giocherà contro il Genoa per la giornata che chiude il girone d'andata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Genoa, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Genoa con i rossoneri che hanno ripreso la corsa al titolo e sono reduci da due vittorie consecutive contro Verona e Cagliari, senza subire reti.

Pronostico risultato esatto Milan Genoa: 2-1 9.25 info 8.40 info 9.20 info 9.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 255 euro euro, con 5€ alla verifica info fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Milan Genoa il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Genoa più giocato online. Si tratta del successo dei rossoneri per 1-0. Risultato in linea con la tendenza delle due squadre, con i rossoneri che in questo campionato hanno mantenuto la porta inviolata in 9 occasioni e hanno vinto con questo risultato per cinque volte.

Pronostico risultato esatto Milan-Genoa: 1-0 5.90 info 6.00 info 5.90 info 5.90 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Milan-Genoa, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Genoa è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, è ritenuta probabile la combo del successo del Milan per 2-0/3-0.

Milan Genoa risultato esatto: 2-0/3-0 3.78 info 3.50 info 3.50 info 3.65 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su:

- Migliori Siti Scommesse

- Bonus Benvenuto Scommesse

- Quote Maggiorate Milan

