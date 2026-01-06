Quote risultato esatto Milan Genoa

Il Milan giocherà contro il Genoa per la giornata che chiude il girone d'andata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Genoa, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Genoa con i rossoneri che hanno ripreso la corsa al titolo e sono reduci da due vittorie consecutive contro Verona e Cagliari, senza subire reti.

Pronostico risultato esatto Milan Genoa: 2-1
netbet9.25info
williamhill8.40info
vincitu9.20info
betflag9.00info
Quote dei bookmaker soggette a variazione.
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori.
Quote risultato esatto Milan Genoa il più giocato

Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Genoa più giocato online. Si tratta del successo dei rossoneri per 1-0. Risultato in linea con la tendenza delle due squadre, con i rossoneri che in questo campionato hanno mantenuto la porta inviolata in 9 occasioni e hanno vinto con questo risultato per cinque volte.

Pronostico risultato esatto Milan-Genoa: 1-0
admiralbet5.90info
netwin6.00info
eurobet5.90info
bet3655.90info
Quote risultato esatto Milan-Genoa, il multi-esito

Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Genoa è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, è ritenuta probabile la combo del successo del Milan per 2-0/3-0.

Milan Genoa risultato esatto: 2-0/3-0
domusbet3.78info
goldbet3.50info
leovegas3.50info
lottomatica3.65info
