Quote risultato esatto Milan Genoa
Il Milan giocherà contro il Genoa per la giornata che chiude il girone d'andata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Milan Genoa, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Milan-Genoa con i rossoneri che hanno ripreso la corsa al titolo e sono reduci da due vittorie consecutive contro Verona e Cagliari, senza subire reti.
|9.25
|info
|8.40
|info
|9.20
|info
|9.00
|info
|fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito
|info
|fino a 255 euro euro, con 5€ alla verifica
|info
|fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito
|info
|fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito
|info
Quote risultato esatto Milan Genoa il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Milan Genoa più giocato online. Si tratta del successo dei rossoneri per 1-0. Risultato in linea con la tendenza delle due squadre, con i rossoneri che in questo campionato hanno mantenuto la porta inviolata in 9 occasioni e hanno vinto con questo risultato per cinque volte.
|5.90
|info
|6.00
|info
|5.90
|info
|5.90
|info
Quote risultato esatto Milan-Genoa, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Milan-Genoa è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, è ritenuta probabile la combo del successo del Milan per 2-0/3-0.
|3.78
|info
|3.50
|info
|3.50
|info
|3.65
|info
