Pronostico Cagliari-Milan, l'ultimo ko in Sardegna portò la firma di Pisacane

Inizia il 2026, col Milan che può concentrare tutte le sue energie esclusivamente sul campionato. La corsa al titolo si fa entusiasmante, cinque squadre a comporre un trenino dove tutte sono distanziate l'un l'altra da un punto, con i rossoneri attualmente al secondo posto. Si va a Cagliari, trasferta speciale per Massimiliano Allegri che in Sardegna ha speso due anni da calciatore e quasi due stagioni da allenatore, prima di trasferirsi nel 2010 proprio al Milan. Allora con i rossoneri fu scudetto al primo colpo. Riuscirà nell'impresa anche all'inizio della sua seconda parentesi?

Pronostico Cagliari Milan, la sfida ai raggi X

Milan che ha rialzato la testa contro il Verona con un convincente 3-0, che ha riscattato un periodo non felice, dove nelle precedenti quattro partite fra campionato, Coppa Italia e Supercoppa sono arrivate due sconfitte e la squadra ha incassato 7 reti. I rossoneri sono gli unici tra le 20 squadre di Serie A ancora senza sconfitte in trasferta, col bilancio attuale di 4 vittorie e 3 pareggi in 7 partite. La difesa lontano da San Siro è la migliore di tutte con sole 5 reti al passivo mentre le reti segnate sono 12, quasi 2 a partita. Cagliari che ha vinto solo 2 partite casalinghe ma che alla Unipol Domus non perde dal 30 ottobre. Sardi che davanti ai propri tifosi trovano il gol da quattro gare di fila.



Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 1.90 la giocata, poco più del "no goal" che si ferma a un massimo di 1.82. Praticamente equivalenti Under e Over 2.5 dove l'eventualità di una partita con oltre 2 reti è pagata fino a 1.95 volte la giocata, mentre 1.90 è la quota massima per un Under 2.5.

Cagliari Milan pronostico, le ultime notizie

Massimiliano Allegri dovrà fare sicuramente a meno di Santiago Gimenez che non rientrerà prima di febbraio. Non ci saranno nemmeno Rafa Leao e Matteo Gabbia mentre è già pronto il nuovo acquisto Niclas Fullkrug. Diversi problemi per il Cagliari, che ha due giocatori (Luvumbo e Liteta) impegnati in Coppa d'Africa e che ha perso anche Folorunsho per infortunio.

Pronostico Cagliari-Milan, i precedenti

Confronto numero 94 fra le due squadre, con 54 vittorie del Milan, 30 pareggi e 9 vittorie del Cagliari. Restringendo il campo alle partite giocate in Sardegna notiamo come l'ultima vittoria dei sardi risale a quasi 9 anni fa, un 2-1 nel maggio 2017 in una partita che comunque non aveva più nulla da dire per il Milan di Vincenzo Montella, già qualificato all'Europa League. Curiosamente il gol decisivo per i sardi arrivò al 93' grazie all'attuale tecnico Fabio Pisacane. Da allora 5 vittorie rossonere e 2 pareggi, il più recente un anno fa con un clamoroso 3-3 con doppietta del terzino cagliaritano Zappa. In 20 confronti contro la sua ex squadra, Massimiliano Allegri ha perso solo una volta, in Coppa Italia nell'agosto 2005 quando il tecnico livornese era alla guida del Grosseto.

Marcatore Cagliari Milan, Nkunku ha finalmente rotto il ghiaccio

L'indisponibilità di Rafa Leao ha permesso a Christopher Nkunku di giocarsi le sue carte da titolare nella partita contro il Verona. Il francese si è finalmente sbloccato, prima su calcio di rigore e poi con un gol "alla Inzaghi" da grande opportunista. E la trasferta di Cagliari ci farà capire se finalmente vedremo il giocatore che ha incantato a Lipsia o se quello contro gli scaligeri è stato solo un exploit isolato.

