Quote risultato esatto Cagliari Milan
Il Milan giocherà contro il Cagliari per la 18ª giornata di Serie A. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Cagliari Milan, ma prima vogliamo darvi il nostro pronostico risultato esatto Cagliari-Milan con i rossoneri che hanno ripreso la corsa al titolo e sono reduci da un convincente successo contro il Verona.
|7.10
|6.90
|7.00
|7.00
Quote risultato esatto Cagliari Milan il più giocato
Dopo avervi dato il nostro pronostico è arrivato il momento di andare a vedere qual è il risultato esatto Cagliari Milan più giocato online. Si tratta del successo dei rossoneri per 0-1. Risultato in linea con la tendenza delle due squadre, con i rossoneri che in questo campionato hanno vinto per 4 volte con questo risultato, mantenendo la porta inviolata in 4 trasferte su 7.
|6.50
|6.60
|6.60
|6.25
Quote risultato esatto Cagliari-Milan, il multi-esito
Nell'analisi sulle quote risultato esatto Cagliari-Milan è interessante prendere in considerazione anche quelli multi-esiti, ossia dei gruppi di risultati esatti che danno la possibilità di avere maggiori chance di successo. In questo caso, è ritenuta probabile la combo del successo del Milan per 0-1/0-2/1-2.
|2.58
|2.46
|2.55
|2.40
