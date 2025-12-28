Milan Verona quote marcatore
Il Milan giocherà contro il Verona in una sfida valida per la 17ª giornata di Serie A. Rossoneri reduci dalla sequenza flop col pareggio in campionato contro il Sassuolo a an Siro e l'eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana a seguito del ko contro il Napoli. Alla squadra di Massimiliano Allegri ora resta un solo obiettivo da qui a fine stagione. Testa e cuore alla conquista del primo posto.
Marcatore Milan Verona, nuova chance per Nkunku
Infortunatosi nel corso della partita contro il Torino, Rafa Leao sarà indisponibile anche per la partita contro il Verona. E in attesa di Fullkrug, Massimiliano Allegri concederà una nuova chance a Chrostopher Nkunku. Il francese fin qui è stato una grande delusione e potrebbero non arrivare più altre occasioni. Ancora fermo a zero reti, ha l'occasione di dimostrare di essere quel giocatore per il quale il Milan ha speso 37 milioni di euro.
Pronostico marcatore Milan Verona, Rabiot ha il gol in canna
Sbloccatosi contro il Torino, Adrien Rabiot è uno dei giocatori da tenere maggiormente in considerazione fra i papabili marcatori. Nelle ultime tre stagioni ha raggiunto per due volte la doppia cifra, una con la Juve di Massimiliano Allegri e una col Marsiglia di De Zerbi. E tornando sotto la guida del livornese è lecito aspettarsi un maggiore impatto sotto porta. Contro il Verona ha trovato un gol, nel febbraio 2024, che è valso il definitivo 2-2 al Bentegodi.
Marcatore Milan Verona, Pulisic letale come un centravanti
Nonostante l'impiego a singhiozzo per i frequenti stop per infortunio, Christian Pulisic è il miglior marcatore del Milan sia considerando il campionato (7) che allargando il discorso a tutte le competizioni (9). Inevitabile che Capitan America sia il più papabile a finire nel tabellino dei marcatori. Lo statunitense ha già colpito il Verona in una trasferta di marzo 2024 al Bentegodi in una partita vinta dal Milan per 1-3.
