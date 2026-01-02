Cagliari Milan quote marcatore
Il Milan giocherà contro il Cagliari in una sfida valida per la 18ª giornata di Serie A. Rossoneri reduci dalla convincente vittoria contro il Verona che li ha fatti chiudere il 2025 al secondo posto, a un punto dall'Inter capolista. Testa e cuore alla conquista del primo posto, in un campionato incerto come non lo si vedeva da tempo con un trenino di cinque squadre distanziate l'una dall'altra di un solo punto.
Marcatore Cagliari Milan, Nkunku ha finalmente rotto il ghiaccio
L'indisponibilità di Rafa Leao ha permesso a Christopher Nkunku di giocarsi le sue carte da titolare nella partita contro il Verona. Il francese si è finalmente sbloccato, prima su calcio di rigore e poi con un gol "alla Inzaghi" da grande opportunista. E la trasferta di Cagliari ci farà capire se finalmente vedremo il giocatore che ha incantato a Lipsia o se quello contro gli scaligeri è stato solo un exploit isolato.
|2.55
|info
|2.70
|info
|2.70
|info
|2.53
|info
|fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito
|info
|fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito
|info
|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
|info
|fino a 255 euro euro, con 5€ alla verifica
|info
Pronostico marcatore Cagliari Milan, Rabiot ha il gol in canna
Sbloccatosi contro il Torino, Adrien Rabiot è uno dei giocatori da tenere maggiormente in considerazione fra i papabili marcatori. Nelle ultime tre stagioni ha raggiunto per due volte la doppia cifra, una con la Juve di Massimiliano Allegri e una col Marsiglia di De Zerbi. E tornando sotto la guida del livornese è lecito aspettarsi un maggiore impatto sotto porta. Contro il Cagliari fin qui non ha mai segnato in sei partite disputate contro i sardi.
|4.20
|info
|4.50
|info
|4.50
|info
|4.20
|info
Marcatore Cagliari Milan, Pulisic letale come un centravanti
Nonostante l'impiego a singhiozzo per i frequenti stop per infortunio, Christian Pulisic è il miglior marcatore del Milan sia considerando il campionato (8) che allargando il discorso a tutte le competizioni (10). Inevitabile che Capitan America sia il più papabile a finire nel tabellino dei marcatori. Impressionante un dato: i gol segnati sono il doppio del suo valore xg (4.47) a dimostrare la sua incredibile efficacia.
|2.38
|info
|2.50
|info
|2.45
|info
|2.45
|info
